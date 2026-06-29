Slovensko prepísalo teplotné rekordy: Padla historicky najvyššia maximálna teplota

BRATISLAVA - Celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani štyri roky, sa zmenil. Hodnota 38,8 stupňa Celzia v Somotore z 30. júna 2022 bola prekonaná v sobotu 27. júna v Senici na meteorologickej stanici v Kunove s hodnotou 39,1 stupňa Celzia a v nedeľu (28. 6.) na bratislavskej Kolibe, kde teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia. V pondelok počas tlačovej konferencie to uviedol klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavol Faško.
„Vyššie hodnoty sa u nás zaznamenali, ale v iných mesiacoch, nie v júni, bolo to v júli alebo v auguste v rokoch 2007, 2013 a 2022,“ povedal klimatológ. Ako doplnil, stále sa čaká, aké hodnoty budú namerané počas pondelka, respektíve utorka (30. 6.). Minimálna teplota vzduchu mala podľa Faška pre jún rekordnú hodnotu, pretože dosiahla viac ako 25 stupňov Celzia. „Na meteorologickej stanici v Bratislave na Kolibe neklesla teplota vzduchu 27. júna pod 26,3 stupňa Celzia,“ skonštatoval.
Priemerná denná teplota vzduchu dosiahla na mnohých meteorologických staniciach Slovenska vysoké hodnoty. „Tie hodnoty boli také vysoké, že napríklad 28. júna priemerná denná teplota vzduchu v Bratislave na letisku dosiahla 32,4 stupňa Celzia, čo je iba 0,2 stupňa Celzia od rekordnej hodnoty. Tá stále zatiaľ ešte platí pre Piešťany, je to 32,6 stupňa Celzia z 8. augusta 2013,“ povedal Faško. Zároveň doplnil, že sa to ešte môže zmeniť, pretože fúka vietor a pokles teploty vzduchu v pondelok večer po západe slnka možno nebude taký, aký bol v predchádzajúcich dňoch.
Počas uplynulého týždňa sa na západnom Slovensku zrážky nevyskytovali. „A keď sa potom vyskytli, tak boli zaznamenané na začiatku minulého týždňa, predovšetkým v pondelok (22. 6.),“ povedal klimatológ. Niekde boli zaznamenané búrkové lejaky. V Plešivci napršalo v pondelok 77 milimetrov alebo v Oravskej Polhore 52 milimetrov. Na väčšine územia Slovenska sa v minulom týždni zrážky nevyskytli.