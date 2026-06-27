Hasiči na nohách kvôli extrémnym horúčavám: Starosta vydal vážne varovanie! TOTO na cintoríne nerobte

CHRENOVEC-BRUSNO - Dobrovoľní hasiči z Chrenovca-Brusna v okrese Prievidza v sobotu likvidovali v obci dva požiare. Prvý vznikol od zapálenej sviečky na hrobe na cintoríne, pri druhom išlo o samovznietenie nahromadeného materiálu na jednom z dvorov, medzi ktorým boli fľaše, plasty a iný horľavý materiál. Informoval o tom na sociálnej sieti starosta a veliteľ miestnych dobrovoľných hasičov Tibor Čičmanec. Zároveň v súvislosti s vysokými teplotami obyvateľov vyzval na zvýšenú opatrnosť, keďže i z maličkosti podľa neho môže vzniknúť nebezpečný požiar.
„Požiar hrobu by sa bez zásahu presunul do blízkej hory a napáchal by veľké škody. Pri druhom požiari vďaka rýchlemu zásahu dobrovoľných hasičov a dobrovoľníkov z obce nedošlo k väčším materiálnym škodám,“ ozrejmil Čičmanec.
Starosta v tejto súvislosti apeluje na obyvateľov, aby v tomto horúcom období nezapaľovali sviečky na cintoríne, ani keď sú uzatvorené v kahancoch. Zároveň obyvateľov žiada, aby si skontrolovali horľavý materiál na dvoroch a či tam nie je kus skla alebo fľaše, pomocou ktorého by mohlo dôjsť k samovznieteniu. „Taktiež majte pripravené na hasenie hadice pripojené na vodu a zabezpečte si veľký práškový hasiaci prístroj, pretože plasty a iný horľavý materiál nejdú vždy uhasiť vodou,“ odporučil.
Likvidáciu požiarov v obci zabezpečovali i profesionálni hasiči z Handlovej a Prievidze. Čičmanec zároveň spomenul, že dobrovoľní hasiči nedávno tiež hasili požiar buniek na ihrisku, ktorý pravdepodobne vznikol od cigaretového ohorku.