Pri levickom kúpalisku stúpa k nebu obrovské množstvo dymu: MASÍVNY požiar, incident je vidieť z kilometrov!

LEVICE - V týchto horúcich dňoch významne stúpa riziko obrovských požiarov a ich šírenie narobí ešte väčšiu škodu. Nie je jasné, čo sa stalo pri kúpalisku Margita-Ilona, no zo záberov, ktoré sa už dostali na sociálne siete vidieť obrovský kúdol dymu, ktorý stúpa k nebu.
Na požiar ako prvé upozornili regióny.sk. Podľa týchto informácií požiar vypukol neďaleko miestneho kúpaliska v Leviciach a obrovský valiaci sa mrak dymu vidieť z kilometrov. Na mieste už podľa všetkého zasahujú hasiči.
Horieť začal zrejme kombajn a od neho sa požiar rýchlo šíril aj na okolitý porast a pole.
Na sociálnej sieti Facebook sa už objavilo jedno z videí, ktoré incident zachytáva.
V týchto chvíľach sa požiarníci snažia oheň zlikvidovať a minimalizovať prípadné škody.
Hasičský a záchranný zbor pritom ešte dnes upozorňoval, že vzhľadom na tropické počasie vzrastá riziko požiarov vo viacerých lokalitách. Vo varovaniach spomenuli aj okres Levice.
Ľudia si stúpajúci dym začali všímať už o pol tretej poobede.
Na mieste požiaru zasahujú hasiči. V plameňoch sa ocitla časť Margita. Video natočil jeden z farmárov.