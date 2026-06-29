Pondelok29. jún 2026, meniny má Peter, Pavol, Petra, zajtra Melánia

Českí hasiči na ceste do Venezuely zostali uväznení v Karibiku: Pomoc priletí zo Slovenska

Slovenskí hasiči pred odchodom do Venezuely.
Slovenskí hasiči pred odchodom do Venezuely. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Lietadlo Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR v pondelok večer prepraví do venezuelského Caracasu 19 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Českej republiky, ktorí z dôvodu neočakávaných zmien v medzinárodnej logistike uviazli na karibskom ostrove Curaçao. Informovali o tom z rezortu vnútra.

„Urgentnú požiadavku na zabezpečenie ich prepravy sme zaznamenali počas nedeľného (28. 6.) letu vládneho špeciálu nad Atlantikom, ktorý prevážal slovenský záchranný tím Musar do Caracasu. Slovensko zareagovalo najrýchlejšie spomedzi všetkých oslovených krajín. Vďaka obrovskému osobnému nasadeniu zamestnancov leteckého útvaru, špičkovej koordinácii, okamžitému vybaveniu potrebných diplomatických povolení zo strany Curaçaa, Venezuely aj Dominikánskej republiky, ako aj operatívne zabezpečenému handlingu sa transport českých kolegov podarilo logisticky zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín,“ priblížilo ministerstvo.

Vo Venezuele zaznamenali v noci na štvrtok (25. 6.) dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy. Katastrofa si vyžiadala obete, nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí. Na pomoc do krajiny prichádzajú záchranári z rôznych krajín. Do Venezuely v nedeľu ráno odletel aj slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, piatich členov Horskej záchrannej služby a zo štyroch vyhľadávacích psov.

Viac o téme: HasičiVládny špeciálVenezuela
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO AKTUÁLNE Rozsiahly požiar budovy
AKTUÁLNE Rozsiahly požiar budovy na pešej zóne: Obrovské škody v Štúrove
Domáce
S požiarom bojujú aj
Obrovský požiar v Chorvátsku: VIDEO Zasahujú desiatky hasičov aj lietadlá!
Zahraničné
FOTO Dramatická noc v Trebišove:
Dramatická noc v Trebišove: Hasiči do neskorých hodín bojovali s požiarom plavárne, 25-tisícová škoda!
Domáce
FOTO Hasiči na nohách kvôli
Hasiči na nohách kvôli extrémnym horúčavám: Starosta vydal vážne varovanie! TOTO na cintoríne nerobte
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mórová je 1. dámou Piešťanských zábalov: V lete zbalí kufre a ide do sveta! Nebude sama
Mórová je 1. dámou Piešťanských zábalov: V lete zbalí kufre a ide do sveta! Nebude sama
Prominenti
Bekim ide s dcérkou dole schodmi
Bekim ide s dcérkou dole schodmi
Prominenti
Narodeninové video Jasminy Alagič so synčekom
Narodeninové video Jasminy Alagič so synčekom
Prominenti

Domáce správy

Pohľad na jadrovú elektráreň
Na Slovensku začalo zavážanie paliva do nového bloku elektrárne Mochovce
Domáce
FOTO Extrémne počasie udrelo v
Extrémne počasie udrelo v plnej sile: Košice zasiahla divoká smršť, v Čechách vyhlásili vysoké nebezpečenstvo!
Domáce
Českí hasiči na ceste
Českí hasiči na ceste do Venezuely zostali uväznení v Karibiku: Pomoc priletí zo Slovenska
Domáce
Levice: Urgentný príjem počas horúčav zaplavili kolapsy a prípady dehydratácie, nemocnica varuje obyvateľov
Levice: Urgentný príjem počas horúčav zaplavili kolapsy a prípady dehydratácie, nemocnica varuje obyvateľov
Nitra

Zahraničné

Vo Venezuele sú nezvestné
Horor vo Venezuele: Situácia je katastrofálna! Z trosiek domov sa už šíri mŕtvolný zápach
Zahraničné
Neďaleko Stonehenge archeológovia objavili
Neďaleko Stonehenge archeológovia objavili jeho staršiu malú verziu
dromedar.sk
Zničenú Venezuelu zasiahlo ďalšie
Zničenú Venezuelu zasiahlo ďalšie zemetrasenie: Seizmológovia varujú pred ďalšími otrasmi
Zahraničné
Fatálne následky horúčav: Francúzi
Fatálne následky horúčav: Francúzi už nemajú kde dávať telá! Márnice v Paríži sú preplnené
Zahraničné

Prominenti

Diana Mórová
Mórová je prvou dámou Piešťanských zábalov: V lete zbalí kufre a ide do sveta! Nebude sama
Domáci prominenti
Filmový svet v smútku:
Filmový svet v smútku: Zomrela komediálna herečka... Podľahla rakovine
Zahraniční prominenti
Čierny deň pre umelecký
Čierny deň pre umelecký svet: Zomrel známy slovenský herec
Domáci prominenti
Legendárny Viky Cabadaj odhalil
Legendárny Viky Cabadaj odhalil pikantné tajomstvo: Fíha, TOTO mu jeho mladá žabka toleruje!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ozempic mení viac než
Ozempic mení viac než len váhu: Pacienti hlásia zvláštny vedľajší účinok, ktorý vedcov prekvapil
Zaujímavosti
Budúcnosť zdravotníctva JE TU!
Budúcnosť zdravotníctva JE TU! V nemocnici víta pacientov robot s výrazným obočím a obratnými rukami
Zaujímavosti
Sláva nelieči vnútorné zranenia,
Sláva nelieči vnútorné zranenia, tvrdí známa terapeutka: Najviac po nej túžia práve títo ľudia
Zaujímavosti
Ozempic mení viac než
Ozempic mení viac než len váhu: Pacienti hlásia zvláštny vedľajší účinok, ktorý vedcov prekvapil
Zaujímavosti

Dobré správy

Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk
Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk

Ekonomika

Rýchlovlaky cez Slovensko sú opäť v hre: Péter Magyar otvoril zamrznutý megaprojekt za miliardy!
Rýchlovlaky cez Slovensko sú opäť v hre: Péter Magyar otvoril zamrznutý megaprojekt za miliardy!
Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!

Šport

Takýto prípad nemá obdobu: Slaviu Praha vyšetruje ministerstvo, hrozí jej nevídaný trest
Takýto prípad nemá obdobu: Slaviu Praha vyšetruje ministerstvo, hrozí jej nevídaný trest
Chance liga
MS VO FUTBALE 2026 Sklamanie Saudov má dohru: Po vyradení zo šampionátu sa začali diať veci
MS VO FUTBALE 2026 Sklamanie Saudov má dohru: Po vyradení zo šampionátu sa začali diať veci
MS vo futbale
Ponuka, aká sa neodmieta: Slovenský tréner si zasadne na lavičku Bayernu Mníchov!
Ponuka, aká sa neodmieta: Slovenský tréner si zasadne na lavičku Bayernu Mníchov!
Basketbal
Verejné tajomstvo je konečne potvrdené: Manchester City oznámil nástupcu Pepa Guardiolu
Verejné tajomstvo je konečne potvrdené: Manchester City oznámil nástupcu Pepa Guardiolu
Premier League

Auto-moto

FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
Predstavujeme
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
Doprava
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
Predstavujeme
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Prostredie práce
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
Hľadám prácu
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
O práci s humorom
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Rady a tipy
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Rady a tipy

Technológie

Prečo ti s vekom rastie brucho, aj keď ješ a hýbeš sa podobne ako predtým? Vedci našli možnú odpoveď
Prečo ti s vekom rastie brucho, aj keď ješ a hýbeš sa podobne ako predtým? Vedci našli možnú odpoveď
Veda a výskum
Vyššie platy zabrali. Japonsko zastavilo náborovú krízu do armády
Vyššie platy zabrali. Japonsko zastavilo náborovú krízu do armády
Správy
Ako sa skončí vesmír? Môže umrieť tromi úplne odlišnými spôsobmi. Takto bude vyzerať koniec všetkého
Ako sa skončí vesmír? Môže umrieť tromi úplne odlišnými spôsobmi. Takto bude vyzerať koniec všetkého
Veda a výskum
Táto rakovina roky odolávala imunoterapii. Vedci zistili, akým trikom zastavuje imunitné bunky
Táto rakovina roky odolávala imunoterapii. Vedci zistili, akým trikom zastavuje imunitné bunky
Veda a výskum

TN LIVE

Kúpanie v Rakúsku skončilo nešťastne. Vo vodopáde sa utopili traja ľudia, medzi nimi aj desaťročný chlapec
Kúpanie v Rakúsku skončilo nešťastne. Vo vodopáde sa utopili traja ľudia, medzi nimi aj desaťročný chlapec
Zahraničné
Streľba v zariadení pre matky s deťmi v Nemecku. Z miesta hlásia viacero mŕtvych
Streľba v zariadení pre matky s deťmi v Nemecku. Z miesta hlásia viacero mŕtvych
Zahraničné
Streľba vo fanzóne MS. Hlásia jednu obeť aj ťažko zraneného
Streľba vo fanzóne MS. Hlásia jednu obeť aj ťažko zraneného
Šport
Teplotný rekord je dorovnaný. Na Slovensku namerali neuveriteľné hodnoty
Teplotný rekord je dorovnaný. Na Slovensku namerali neuveriteľné hodnoty
Domáce

Bývanie

Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla

Pre kutilov

Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Zelenina a ovocie
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Zelenina a ovocie
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Záhrada
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Týmto znameniam záleží na intimite viac, než dávajú najavo: Pre koho je sex vo vzťahu absolútne kľúčový?
Partnerské vzťahy
Týmto znameniam záleží na intimite viac, než dávajú najavo: Pre koho je sex vo vzťahu absolútne kľúčový?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Extrémne počasie udrelo v
Domáce
Extrémne počasie udrelo v plnej sile: Košice zasiahla divoká smršť, v Čechách vyhlásili vysoké nebezpečenstvo!
Je to OFICIÁLNE! Extrémne
Domáce
Je to OFICIÁLNE! Extrémne horúčavy vrcholia: Na Slovensku teplota prekročila 40 °C, ešte môže narásť
Vo Venezuele sú nezvestné
Zahraničné
Horor vo Venezuele: Situácia je katastrofálna! Z trosiek domov sa už šíri mŕtvolný zápach
Fatálne následky horúčav: Francúzi
Zahraničné
Fatálne následky horúčav: Francúzi už nemajú kde dávať telá! Márnice v Paríži sú preplnené

Ďalšie zo Zoznamu