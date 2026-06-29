Českí hasiči na ceste do Venezuely zostali uväznení v Karibiku: Pomoc priletí zo Slovenska

BRATISLAVA - Lietadlo Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR v pondelok večer prepraví do venezuelského Caracasu 19 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Českej republiky, ktorí z dôvodu neočakávaných zmien v medzinárodnej logistike uviazli na karibskom ostrove Curaçao. Informovali o tom z rezortu vnútra.
„Urgentnú požiadavku na zabezpečenie ich prepravy sme zaznamenali počas nedeľného (28. 6.) letu vládneho špeciálu nad Atlantikom, ktorý prevážal slovenský záchranný tím Musar do Caracasu. Slovensko zareagovalo najrýchlejšie spomedzi všetkých oslovených krajín. Vďaka obrovskému osobnému nasadeniu zamestnancov leteckého útvaru, špičkovej koordinácii, okamžitému vybaveniu potrebných diplomatických povolení zo strany Curaçaa, Venezuely aj Dominikánskej republiky, ako aj operatívne zabezpečenému handlingu sa transport českých kolegov podarilo logisticky zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín,“ priblížilo ministerstvo.
Vo Venezuele zaznamenali v noci na štvrtok (25. 6.) dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy. Katastrofa si vyžiadala obete, nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí. Na pomoc do krajiny prichádzajú záchranári z rôznych krajín. Do Venezuely v nedeľu ráno odletel aj slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, piatich členov Horskej záchrannej služby a zo štyroch vyhľadávacích psov.