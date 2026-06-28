Dramatická noc v Trebišove: Hasiči do neskorých hodín bojovali s požiarom plavárne, 25-tisícová škoda!

TREBIŠOV - Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala splodín horenia. Požiar vznikol na elektrickom skútri a následne sa rozšíril do strojovne plavárne. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Pre silné zadymenie zasahovali hasiči s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Osobu, ktorá sa nachádzala na mieste, previezli záchranári do nemocnice na ďalšie ošetrenie.
Priamu škodu predbežne vyčíslili na 25.000 eur. „Vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa podarilo uchrániť technológiu a objekt v hodnote približne jeden milión eur,“ uviedli z HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.