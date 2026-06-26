ŠOKOVANÍ žiaci mali vidieť muža so zbraňou a počuť streľbu: Polícia rozbehla RADIKÁLNE kroky a trestné stíhanie!

BRATISLAVA - Verejnosť ostala v šoku po tom, čo sa počas štvrtkového poobedia dostala do obehu správa, že v blízkosti jednej zo škôl mali žiaci počuť výstrely a vidieť muža so zbraňou v ruke. Prešlo niekoľko hodín a polícia pravdepodobného držiteľa zbrane stále nevypátrala a hlásenie zatiaľ nepotvrdila. Urobila však iný závažný úkon a s ním prečesávali aj okolie.
Všetko sa malo diať vo štvrtok 25. júna pri Základnej škole na Pankúchovej ulici v Bratislave. Práve tam mali spozorovať neznámeho muža so zbraňou v ruke, pričom niektorí žiaci mali údajne počuť aj výstrely. Polícia hodnovernosť hlásenia preverovala, no hodnovernosť tohto podnetu sa podľa nich zatiaľ nepotvrdila. Polícia hlásenie prijala krátko po 13:00 hodine.
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Na miesto boli okamžite vyslané viaceré hliadky policajtov Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V, pohotovostnej motorizovanej jednotky, policajného pohotovostného útvaru ale aj odboru ochrany objektov Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave s dronom s termovíziou. "Policajti po príchode zabezpečili okolie školy a začali s vykonávaním potrebných úkonov s cieľom zabezpečenia ochrany života a zdravia osôb," popisujú prvé úkony policajti v statuse.
Orgány zákona získali aj popis osoby a začali prepátravať okolie školy. Postupne bolo hliadkami prehľadávané okolie lesného porastu situovaného medzi Haanovou, Starohájskou, Mamatejovou ulicou a Dolnozemskou cestou, samotné Závodisko, lesný porast medzi Starohájskou ulicou Dudovou ulicou a Kutlíkovou ulicou, lesný porast medzi Dolnozemskou cestou a tokom rieky Dunaj ako aj viaceré ulice v blízkom aj širšom okolí samotnej školy.
Keďže nedošlo vykonanými úkonmi k vypátraniu osoby zodpovedajúcej popisu a zároveň nebola zistená hrozba pre žiakov, zamestnancov predmetnej školy ako ani pre obyvateľov a nedošlo ani k zraneniu žiadnej osoby, pátracia akcia bol vo večerných hodinách ukončená.
Iniciovali trestné stíhanie
"Zo strany povereného policajta Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V bolo v súvislosti s touto udalosťou začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva, policajti aj naďalej vyhodnocujú kamerové záznamy z okolia školy. V prípade ak občania disponujú informáciami, ktoré by mohli napomôcť pri objasnení uvedenej udalosti, touto cestou ich žiadame aby nám ich poskytli osobne na ľubovoľnom oddelení PZ, telefonicky na linke 158," dodali.