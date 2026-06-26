Vodiči majú v závere týždňa o peklo postarané: Vykoľajila sa ELEKTRIČKA, ochromenie dopravy v kľúčovej časti!

BRATISLAVA - Na Tomášikovej ulici v Bratislave v blízkosti železničnej stanice Nové Mesto sa vykoľajila električka. Zasahuje cez dva jazdné pruhy. K zraneniu osôb nedošlo. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Premávka je v tomto úseku obmedzená a presmerovaná do protismernej časti vozovky. Predpoklad dopravného obmedzenia je na približne dve hodiny. Vodičov v tejto súvislosti vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu,“ uviedla polícia.
Dopravný podnik Bratislava priblížil, že pre vykoľajenie je premávka linky 4 za zastávkou Kuchajda presmerovaná do Depa Jurajov dvor. Náhradná autobusová doprava X4 premáva v úseku Stn. Nové mesto - MiÚ Nové Mesto. „Za vzniknutú nepríjemnú situáciu spojenú s prerušením a meškaním vozidiel sa ospravedlňujeme,“ dodal podnik.