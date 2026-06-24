MIMORIADNE čierny deň: Letné osvieženie má tragický záver: Počas kúpania zomreli TRAJA MUŽI (†18, †50, †46)!

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Kúpanie počas horúčav má ďalšiu obeť. Potom, čo sa na juhu Slovenska v utorok utopili dvaja muži prišla ďalšia tragická správa. Včera sa odohrala tragická udalosť aj pri Bánovciach nad bebravou, kde sa utopil muž aj vo vodnej nádrži Prusy.
Ako uviedla polícia, podľa doposiaľ zistených skutočností, dvaja muži vo veku 46 a 56 rokov plávali vo vodnej nádrži, pričom 46-ročný muž sa ponoril pod hladinu, ale už sa nevynoril. Na miesto boli okamžite vyslané záchranné zložky, ktoré začali pátranie po osobe vo vodnej nádrži. Žiaľ, mužovi už pomôcť nevedeli, keď ho našli, nejavil už známky života. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie.
"Poverený príslušník OO PZ Bánovce nad Bebravou začal v danej veci trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie a nariadil vykonanie pitvy," uviedla polícia. "Opätovne apelujeme na verejnosť, aby počas letnej sezóny nepodceňovala riziká spojené s pobytom pri vode a nevstupovala do nej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. Zodpovedným prístupom a dodržiavaním pravidiel bezpečnosti pri vode možno predísť tragickým udalostiam," dodali.
Tragédií v súvislosti s kúpaním pribúda
V sobotu sa na vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza utopil po skoku z vodného bicykla 45-ročný muž.
Včera večer zasa nitrianska krajská polícia informovala, že v priebehu pár minút prijala polícia oznámenie o dvoch udalostiach v okrese Komárno. Obe sa týkali topiacich sa osôb na rôznych miestach.
V prvom prípade z doposiaľ presne nezistených príčin 18 ročný chlapec pri plávaní v jazere v obci Sokolce zmizol pod hladinu vody. Chlapca sa podarilo z jazera vytiahnuť avšak napriek úsiliu záchranárov sa ho oživiť nepodarilo.
K druhej tragédii došlo na štrkovisku v Nesvadoch. Pod vodou z doposiaľ presne nezistených príčin zmizol muž pri plávaní pod hladinu vody a viac sa nevynoril. Na mieste sa nachádzal muž, ktorý sa ho snažil spod hladiny vody zachrániť avšak neúspešné. Následne Hasičský a záchranný zbor prehľadávali člnom štrkovisko, pričom vytiahli z vody telo 50 ročného muža bez známok života.