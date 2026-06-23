Babiš reaguje na žalobu prezidenta: Tvrdí, že vláda mu nebráni v cestách

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš podľa svojich slov nerozumie, prečo sa prezident Petr Pavel rozhodol podať kompetenčnú žalobu na Ústavný súd. Odmietol, že by vláda bránila hlave štátu v zahraničných cestách. Situácia ho vraj mrzí, lebo by sa namiesto tohto sporu mohlo radšej hovoriť o podľa neho dôležitejších veciach. Povedal to v utorok na brífingu pred odletom na summit premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) do Maďarska, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Ja tomu nerozumiem, pán prezident absolvoval 61 zahraničných ciest, z toho za našej vlády desať. Navštívil 12 rôznych krajín, schválili sme jeho účasť na Valnom zhromaždení OSN. A v Ústave je jasne napísané, že tieto aktivity sú s mandátom vlády, takže nerozumiem tomu. Myslel som si, že pán prezident bude trošku nad vecou, celé je to také zvláštne,“ čudoval sa Babiš. Podotkol, že jeho vláda robí na rozdiel od predchádzajúcej aktívnu zahraničnú politiku a tak chce pristupovať aj k summitu NATO. Je podľa neho logické, že delegáciu budú tvoriť členovia vlády, lebo vláda musí obhajovať financie na obranu.
„Je to celé zvláštne, prečo (Pavel) tak veľmi trvá na tej Ankare, kde tie veci musíme skutočne obhajovať my ako vláda. My rozhodujeme o rozpočte, stratégii a koncepcii armády a máme za to zodpovednosť. Pripadá mi logické, že sme takto rozhodli. Ale počkáme si na Ústavný súd, uvidíme, ako rýchlo rozhodne a ako rozhodne, a potom sa k tomu vyjadrí vláda. Lebo to nie je rozhodnutie moje, ale celej vlády,“ zdôraznil.
Situácia ho mrzí
Dodal, že ho situácia mrzí. Namiesto toho, aby sa hovorilo dôležitých veciach, ako je podľa neho kratom či duševné zdravie, budú teraz podľa Babiša médiá od rána do večera hovoriť o tejto žalobe. Považuje to za nešťastné. S prezidentom podľa jeho slov komunikuje ústretovo a žiadne konflikty nevyhľadáva. Na otázku, ako by vláda reagovala, ak by ÚS rozhodol v prospech Pavla, nevedel odpoveď.
Vláda v pondelok po mesiacoch sporov s prezidentom rozhodla, že delegáciu na júlový summit NATO do Ankary bude viesť Babiš a jej ďalšími členmi budú minister obrany a minister zahraničných vecí. Pavel na to reagoval avizovaným krokom - podal návrh na začatie konania v spore o rozsah kompetencií a od Ústavného súdu okrem iného žiada, aby deklaroval, kto môže rozhodovať o účasti prezidenta na summite.