Opitá vodička vo Vranove jazdila zo strany na stranu: Nafúkala takmer tri promile

Ilustračné foto
Vranov nad Topľou 29. júna (TASR) - Polícia obvinila 46-ročnú ženu z Vranova nad Topľou z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Žena viedla osobné auto v sobotu (27. 6.) krátko po 11.00 h po vranovskej Dlhej ulici. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, hliadka vozidlo zastavila po tom, ako jazdilo zo strany na stranu.
„Vodička bola kontrolovaná, výsledky dychových skúšok presiahli hodnotu 2,9 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že vodička skončila v cele policajného zaistenia.