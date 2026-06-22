Je to definitívne! Minister dopravy Jozef Ráž bude kandidovať na primátora Bratislavy

BRATISLAVA - Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie a hádky, ale konkrétne riešenia.
Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. „Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec nie proti niekomu,“ uviedol s tým, že finančne ho nebude podporovať žiadna politická strana. Kampaň plánuje viesť z vlastných zdrojov. Vyhlásil, že bude vecná a slušná.
Čo sa týka funkcie ministra, v prípade, ak by voľby vyhral, alternatívou na zostávajúci rok na post šéfa rezortu by mohol byť súčasný štátny tajomník. Pripomenul však, že určenie jeho prípadného nástupcu nie je v jeho kompetencii.
Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásili už súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá), bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj), Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí) i predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.