V Bratislave a okolí sa v pondelok ráno vyskytujú kolóny

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BRATISLAVA - V Bratislave a okolí komplikujú dopravu v pondelok ráno kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Od sedem do desať minút si vodiči postoja na diaľnici D1 od Gagarinovej ulice smerom na Prístavný most. Kolóna je aj na začiatku Mosta Lanfranconi v smere do Mlynskej doliny. Zdržanie je 15 minút. Dôvodom sú práce cestárov.
Vyše polhodiny stratia vodiči na diaľnici D2 zo Stupavy a Malaciek v smere do Bratislavy. Polhodinu si tiež postoja v smere zo Záhorskej Bystrice do Lamača, hlási Zelená vlna.