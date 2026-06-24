D1 na Zemplíne bez meškania: Minister tvrdí, že projekt ide podľa plánu a EIA súťaž beží načas

BRATISLAVA/MALCOV - Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) nemešká ani deň. „Bola absolútne načas vysúťažená štúdia realizovateľnosti, bola schválená, bol vybratý variant. Na základe toho variantu bolo vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa posúdenia správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie (EIA),“ informoval v stredu Ráž pred výjazdovým rokovaním vlády v Malcove v okrese Bardejov.
Tento tender sa podľa ministra vyvíja dobre, bez problémov. Očakáva, že v krátkom čase bude zazmluvnený zhotoviteľ a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
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„Aj doteraz, darmo sme si stanovovali priority (cestných projektov) predtým, než sme dotiahli projekty do konca. Ja pracujem na všetkých projektoch naraz, v prípravných procesoch, pretože stoja relatívne málo peňazí, ale trvajú veľmi dlho,“ povedal Ráž. Podľa neho všetky projekty, na ktorých začali robiť, doťahujú do fázy, aby boli okamžite realizovateľné.
Objem povolených a zazmluvnených skončených obstarávaní na dopravné projekty by mal podľa Ráža do konca pôsobnosti súčasného vedenia Ministerstva dopravy SR dosiahnuť zhruba 5 miliárd eur. „Potom si môžeme začať robiť prioritné tabuľky, na čo peniaze dáme a na čo peniaze nedáme,“ dodal minister dopravy.