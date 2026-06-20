Totálna nezodpovednosť! Vodič prešiel na červenú, zrazil sa s motocyklistom

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
BANSKÁ BYSTRICA - Zranenia 64-ročného motocyklistu si vyžiadala piatková (19. 6.) dopravná nehoda, ktorá sa v podvečerných hodinách stala v Banskej Bystrici, v mestskej časti Radvaň. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, 68-ročný vodič dodávky prešiel križovatkou na červenú, čím nedal prednosť motocyklistovi a došlo k ich zrážke.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
Zraneného motocyklistu odviezli z miesta nehody záchranári do nemocnice. Polícia v tejto súvislosti dodala, že nehoda je štádiu objasňovania, a zároveň pripomenula, že prejazd na červenú patrí medzi najzávažnejšie porušenia pravidiel cestnej premávky a môže mať tragické následky.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)