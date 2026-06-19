Pozor na RIZIKOVÉ produkty s obsahom CBD alebo CBG: Polícia eviduje ÚMRTIE mladíka a hospitalizácie

BRATISLAVA - Polícia v uplynulom období zaznamenala viaceré prípady závažných zdravotných komplikácií osôb po užití výrobkov prezentovaných ako produkty s obsahom CBD alebo CBG. Okrem nútených hospitalizácií maloletých osôb eviduje polícia aj prípad, ktorý sa skončil úmrtím mladého človeka. Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru (PPZ) preto vystríha verejnosť pred rastúcim rizikom spojeným s výrobkami predávanými ako CBD alebo CBG.
„Kriminalisticko-expertízne skúmania totiž v niektorých zaistených výrobkoch odhalili okrem deklarovaných látok aj prítomnosť syntetických kanabinoidov alebo ďalších psychoaktívnych látok, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre zdravie a život človeka,“ uviedla polícia v tlačovej správe.
Dodala, že osobitné riziko predstavujú výrobky pochádzajúce z neoverených zdrojov, predovšetkým z internetu, predajných automatov alebo od neznámych predajcov. Pri kúpe a užívaní takýchto výrobkov vyzvala polícia k obozretnosti. Zároveň upozornila rodičov, aby otvorene komunikovali s deťmi o rizikách spojených s užívaním neznámych látok a výrobkov, často prezentovaných ako legálne alebo bezpečné alternatívy.
V prípade, že po užití podobného výrobku dôjde k zdravotným komplikáciám, treba bezodkladne kontaktovať zdravotnú záchrannú službu. „Zároveň je vhodné uchovať obal alebo zvyšok výrobku, ktorý môže pomôcť pri jeho identifikácii a následnom preverovaní,“ dodali policajti.