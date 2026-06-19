Prekvapenie! Zo šoubiznisu do politiky: Vo voľbách chce preraziť Grendelova partnerka

BRATISLAVA - Do slovenskej politiky vstupuje nové meno. Herečka Bronislava Kováčiková, dlhoročná partnerka lídra strany NOVA a blízkeho spolupracovníka Igora Matoviča Gábora Grendela, oznámila kandidatúru pred komunálnymi voľbami v Petržalke. Svoje rozhodnutie zdôvodňuje záujmom o verejné dianie, kultúru aj rozvoj mestskej časti, v ktorej vyrastala.
Kováčiková sa verejnosti prihovorila prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde zdôraznila svoje silné väzby na najväčšie slovenské sídlisko.
„Petržalka je mojím domovom. Vyrastala som tu, chodila do školy, spoznala svoje prvé lásky a našla priateľov. Navštevovala som Základnú školu na ulici Holíčská 50 a súčasne Základnú umeleckú školu Jána Albrechta. Bola som 2 roky predsedníčkou a stále som členkou Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorý sa aktívne podieľa na zveľaďovaní našej mestskej časti. Vďaka tejto skúsenosti som mala možnosť bližšie spoznať najmä potreby mladých ľudí a zapojiť sa do aktivít, ktoré prispievali k rozvoju Petržalky,“ uviedla.
Zo sveta umenia do komunálnej politiky
Bronislava Kováčiková je známa najmä ako profesionálna herečka. V súčasnosti pôsobí vo viacerých bratislavských divadlách, pričom podľa vlastných slov sa popri umeleckej kariére dlhodobo zaujíma aj o veci verejné.
„V súčasnosti pôsobím ako profesionálna herečka vo viacerých renomovaných divadlách v Bratislave. Popri svojej umeleckej kariére sa dlhodobo zaujímam aj o veci verejné a dianie v našej komunite. Aj preto je mojim cieľom sa naďalej venovať kultúrno-spoločenským a ekologickým otázkam, ako aj ťažiskovým témam, ktoré trápia obyvateľov Petržalky,“ napísala.
Kandidovať bude v tíme súčasného petržalského starostu Jána Hrčku vo volebnom obvode číslo 5 pod hlavičkou zoskupenia Krajina PRE Petržalku.
Dôveruje súčasnému vedeniu
Vo svojom vyhlásení zároveň vyjadrila podporu starostovi Hrčkovi, ktorého označila za čestného a férového človeka.
„Kandidujem v tíme súčasného starostu Jana Hrčku vo volebnom obvode číslo 5 v tíme Pre Petržalku. Podľa mojich skúseností je Jan Hrčka čestný a férový človek a som rada, že som súčasťou jeho tímu a môžem sa tak pokúsiť prispieť k zveľaďovaniu Petržalky a kvality života jej obyvateľov,“ uviedla.
Na záver požiadala obyvateľov mestskej časti o podporu vo voľbách: "Budem veľmi vďačná za vašu podporu.“
Politický rozmer kandidatúry
Pozornosť jej vstupu do politiky zvyšuje aj fakt, že Kováčiková je dlhoročnou partnerkou Gábora Grendela, predsedu strany NOVA a jedného z najbližších politických spojencov bývalého premiéra Igora Matoviča. Hoci kandiduje v komunálnej politike a svoju kampaň stavia predovšetkým na lokálnych témach, jej meno môže vďaka tomuto prepojeniu vzbudiť záujem aj na celoslovenskej politickej scéne.
Kováčiková pritom deklaruje, že sa chce zamerať najmä na potreby obyvateľov Petržalky, rozvoj kultúrneho života, podporu mladých ľudí a environmentálne otázky. To, či sa jej podarí pretaviť skúsenosti z umeleckého prostredia do komunálnej politiky, ukážu najbližšie voľby.