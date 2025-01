V Bratislave úraduje žltačka: Na Kramároch ležia desiatky pacientov! Lekári apelujú na ľudí

Ilustračné foto. (Zdroj: Getty Images)

Na výskyt žltačky v hlavnom meste upozornil portál noviny.sk. Podľa nich polovicu pacientov infekčného oddelenia na bratislavských Kramároch tvoria pacienti s hepatitídou typu A. "Tu sa šíri najmä medzi užívateľmi pervitínu. Väčšinou to začne v nejakých komunitách buď marginalizovaných, alebo inak vylúčených, kde je nižší hygienický štandard a potom sa to ochorenie v úvodzovkách preleje aj do tej ostatnej populácie. To už sa stalo aj v Bratislave," uviedol prednosta Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK A UNB Peter Sabaka. „Hepatitída A je po väčšinou nie príliš závažné ochorenie a títo pacienti sú mimo ohrozenia života, akurát musia byť hospitalizovaný," vysvetlil.

Ako uviedla hovorkyňa RÚVZ v Bratislave Katarína Nosálová, do včerajšieho dňa registrovali od začiatku roka v Bratislave 26 prípadov, z toho desať nových bolo nahlásených minulý týždeň. Medzi chorými sú nielen dospelí, ale aj školáci, dokonca jedno batoľa. "V novembri, v minulom roku sme zaznamenali 28 prípadov, v decembri to bolo 46," uviedla pre noviny.sk

Od začiatku roka zaznamenali na Slovensku celkovo 130 prípadov žltačky typu A. „Najviac prípadov evidujeme v Prešovskom kraji 68. V Prešovskom kraji zaznamenávame prevažne epidemický výskyt ochorenia, v Bratislavskom kraji epidémiu žltačky typu A nezaznamenávame. Ide o ojedinelé prípady alebo sa ochorenie vyskytuje v rodinách," povedala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Daša Račková.

Umývanie rúk (Zdroj: Getty Images)

Žltačka typu A je známa tiež ako chorba špinavých rúk. Najčastejšie sa prenáša priamym kontaktom, teda špinavými rukami, obyčajne pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, zvlášť pri nedostatočnom umývaní rúk po toalete a pred jedlom. K prenosu môže dôjsť aj pri tesnom kontakte, hlavne v rodinách a v detských kolektívoch, alebo nepriamo kontaminovanou vodou a potravinami.

Choroba začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálne príznaky spojené s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka – ikterus. Zdrojom nákazy je infikovaný človek v infekčnom štádiu ochorenia, kontaminovaná voda a potraviny. Inkubačná doba ochorenia je 15 – 50 dní.

Proti žltačke typu A sa dá očkovať.