MIMORIADNE Prezident Pellegrini po zasadnutí bezpečnostnej rady: Situácia je vážna! Sledujte vyjadrenia NAŽIVO

BRATISLAVA - Štátny prevrat či obsadenie vládnych budov. To sú hrozby, ktorým má Slovensko čeliť podľa správy Slovenskej informačnej služby a o ktorých už tretí deň verejne hovorí premiér Robert Fico (Smer-SSD). Na Úrade vlády v týchto chvíľach zasadá mimoriadna bezpečnostná rada. Hovoriť sa má o zisteniach Slovenskej informačnej služby aj za prítomnosti prezident Peter Pellegrini.

Aktualizované 11:35 O vážnej situácii, aká tu ešte nebola, hovorí aj predseda vlády Robert Fico. Podľa premiéra má každý právo protestovať. Hovorí však, že je tu štruktúra, ktorá chce stretnutia a mítingy zneužiť na možný stret s bezpečnostnými zložkami štátu, aby dochádzalo k eskalovaniu napätia. "Ide o pokus zorganizovať na Slovensku normálny prevrat," povedal. Cieľom má byť pád vlády.

Na dnešnej bezpečnostnej rade podľa Fica hovorili o konkrétnych prepojeniach týchto štruktúr na opozíciu. "Máme tu štruktúru financovanú zo zahraničia, napojenú na opozíciu," povedal.

Aktualizované 11:30 O vážnej situácii hovoria aj podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS), Tibor Gašpar (SMer-SSD) a Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je momentálnepoverený vedením parlamentu. "Nikdy Slovensko takej hrozbe nečelilo," tvrdí Gašpar. Podľa neho nie je možné pripustiť, aby niekto rozvracal demokratické zriadenie. V podobnom duchu sa vyjadril aj Žiga. „Nie je prípustné aby sa tu organizovali nejaké skupiny, ktoré chcú narušiť ústavný poriadok," uviedol. Právo občanov zhromažďovať sa však pdoľa neho nikto spochybňovať nechce. Andrej Danko tvrdí, že sa bezpečnostnej rade dozvdele informácie, ktoré boli aj pre neho šokujúce.

11:14 Prezident Peter Pellegrini po zasadnutí koaličnej rady pred novinármi uviedol, že žiadna krajina nemôže tolerovať, ak zistí, že na jej území pôsobí skupina, ktorej cieľom je predčasne a nátlakom zvrhnúť vládu. Situácia na Slovensku je podľa jeho slov vážna. Ak by ju za vážnu nepovažoval, nezvolával by bezpečnostnú radu. „Môžem potvrdiť, že na Slovensku, operujú ľudia, ktorí nie sú pôvodom zo Slovenskej republiky,“ uviedol prezident.

Pellegrini tiež povedal, že podľa informácií bezpečnostných zložiek môžu isté štruktúry zneužívať nálady obyvateľov. "Situácia na Slovensku je vážna. Vykazuje známky cieleného organizovania eskalácie napätia s cieľom stupňovať prejavy nesúhlasu a ísť až za hranicu pokojných mierumilovných protestov a pokračovať v ďalších nátlakových akciách," povedal.

SIS podľa neho sleduje len osoby, ktoré vykazujú úpodozrivé aktivoty. „Nie je pravda, že SIS teraz špehuje a nemá čo iné na robote," uviedol. O konkrétnych opatreniach nehovorili, bezpečnostná rada je totiž len poradný orgán.

Prezident zároveň však uviedol, že vo fáze, aby bol vyhlásený mimoriadny stav, však nie sme. Odkázal, že "právo na protest je nedotknuteľné," ale protesty musia byť pokojné.

Aktualizované 9:20 Na dnešné rokovanie bezpečnostnej rady prišli okrem členov vlády aj prezident Peter Pellegrini a generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prítomný je aj šéf SIS Pavol Gašpar. Rokovať by sa malo aj o odtajnení správy, ktorú čítal v pléne NR SR na neverejnom rokovaní Robert Fico. Pred roovaním to avizoval podpredseda parlamentu Pavol Gašpar (Smer-SSD). Hovoriť sa má aj o preventívnych opatreniach, zvýšenej ochrane budov, zvýšenom monitorovaní niektorých objektov, a to najmä kritickej infraštruktúre.

"Čo sa týka zhromaždení, asi tam bude požiadavka na ministra vnútra, aby tam boli dostatočné prostriedky a kapacity, nech nedôjde k nejakému konfliktu alebo provokácii, a aby bol zabezpečený pokojný priebeh zhromaždení," priblížil Gašpar. Deklaroval, že štát monitoruje všetky aktivity, ktoré smerujú proti ústavnému zriadeniu SR.

Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) povedal, že bezpečnostná rada bude rokovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii a prijme opatrenia.

Podľa premiéra hrozí štátny prevrat

Premiér Robert Fico (Smer-SD) zvolal rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Zaoberať sa má informáciami zo správy SIS, ktorú v utorok čítali v pléne Národnej rady SR. Tajná služba uviedla, že získala závažné informácie o "dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR". Opozícia podľa Fica nechce ísť do férovej súťaže. Premiér sa obáva masových protestov a prebratia moci v krajine. Avizoval, že na bezpečnostnej rade budú prijaté preventívne opatrenia na zabránenie eskalácie.

Prítomný má byť aj prezident Peter Pellegrini, ktorý v stredu dopoludnia kvôli spomínanej správe navštívil SIS. Následne Fica požiadal o zvolanie bezpečnostnej rady,

Opozičné strany premiérove vyjadrenia kritizujú. Progresívne Slovensko tvrdí, že Fico straší ľudí, aby zakryl vlastné zlyhania. Podľa SaS má strach zo slobodne prejaveného názoru občanov. KDH zároveň požiadalo prezidenta Petra Pellegriniho, aby po rokovaní rady pozval opozíciu a informoval ju o jej záveroch.

