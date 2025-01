MIMORIADNE Premiér Robert Fico zvolal bezpečnostnú radu! Vyhovel prezidentovi

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predseda vlády predniesol počas utorkovej schôdze parlamentu k opozičnému návrhu na jeho odvolanie správu SIS. Išlo o utajovanú správu, schôdza tak bola neverejná, čo opozícia kritizovala. Tajná služba uviedla, že získala závažné informácie o "dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR". Prezident v reakcii na to avizoval návštevu v sídle SIS, kde sa chcel oboznámiť so všetkými relevantnými informáciami v súvislosti so správou.

Zasadne bezpečnostná rada

Premiér Robert Fico následne dnes popoludní povedal, že na štvrtok ráno zvolával bezpečnostnú radu, ktorej sa zúčastní aj prezident Peter Pellegrini. Premiér tvrdí, že na Slovensku je skupina, ktorá sa aktívne podieľala na Majdane na Ukrajine a na udalostiach v Gruzínsku. Pracovať má na pláne na povalenie vlády. Podotkol, že táto skupina je prísne monitorovaná.

Podľa jeho slov je v pláne skončiť pokojné protestné zhromaždenie okupáciou vládnych budov ako NR SR či Prezidentský palác. "V normálnom právnom demokratickom štáte zasiahnu bezpečnostné zložky, pretože ide o porušenie zákona, dokonca v niektorých prípadoch porušenie trestného zákona. Prídu zložky, ktoré sú na to určené, a začnú, samozrejme, robiť poriadok," uviedol Fico. V tomto okamihu budú podľa neho "všetky televízie sveta" nastavené a vytvárať obraz, ako policajti zasahujú. Podľa premiéra následne dôjde k masovým protestom a prebratiu moci v krajine. V tejto súvislosti spomínal mimovládne organizácie aj opozičné strany a avizoval, že budu prijaté "významné preventívne opatrenia, aby sa to nestalo."

Fico tvrdí, že utajená správa, ktorú čítal v parlamente, je len "10 percent z toho, čo má SIS k dispozícií". Potvrdil, že táto utajená správa bola súčasťou dnešného rokovania vlády.

SaS podáva trestné oznámanie

Predstavitelia opozičnej parlamentnej strany SaS už podali na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Domnievajú sa, že k jeho spáchaniu mohlo prísť práve v súvislosti s prípravou, prípadne aj objednaním alebo použitím utajenej správy SIS. Podľa SaS v tomto prípade SIS zhromažďovala informácie o občianskych aktivitách, o protestoch, ktoré sa dejú verejne na námestiach, ktoré sú pokojné, nenásilné a sú využitím občianskych práv garantovaných ústavou.

Správa SIS podľa poslanca Ondreja Dostála (SaS) obsahovala tri okruhy informácií. Prvý sa podľa neho týkal občianskych protestov a ich organizátorov, ich vzájomných prepojení či údajných aj reálnych kontaktov na niektoré opozičné politické strany. "Druhý okruh sa týkal kriminálnych aktivít, útokov na kritickú infraštruktúru, hekerského útoku na kataster alebo tých vyhrážok, ktoré sú adresované školám a ďalším inštitúciám. A tretí okruh sa týkal atentátu na premiéra, páchateľa atentátu, jeho názorov, postojov a predchádzajúcich aktivít," priblížil Dostál.

Správa podľa Dostála neobsahovala žiadnu utajovanú informáciu s výnimkou mailu, ktorý si medzi sebou vymieňali organizátori protestov. "K mailu sa prihlásila občianska iniciatíva. Bol to nejaký plán nenásilných protestov, ktoré majú smerovať k udržaniu demokratického charakteru a dodržiavaniu zákonov v Slovenskej republike. Toto nie je nič, čo by sa dalo charakterizovať ako extrémizmus," vysvetlil. Podľa predstaviteľov SaS prezentovaním týchto informácií z mailu mohla SIS porušiť zákon. Šéfa SIS Pavla Gašpara na odstúpenie z funkcie.



Opoziční poslanci označili správu za absurdnú, obsahujúcu bludy a informácie, ktoré sa dajú ľahko nájsť na webe či sociálnych sieťach.

KDH tvrdí, že je znepokojené činnosťou SIS a ďalšími IT hrozbami, ktoré sa na Slovensko valia a tajná služba ich nedokáže riešiť. ,,Správa SIS, ktorú sme mali možnosť včera počuť v parlamente ako utajovanú, je nebezpečným precedensom pre demokraciu v našej krajine. Ak na takúto správu bola zneužitá Slovenská informačná služba, tak sa vraciame do obdobia pred rokom 1989, keď bola tajná služba zneužívaná vládnou mocou. Preto budeme s kolegami z opozície iniciovať zvolanie mimoriadneho kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS," povedal šéf hnutia Fratišek Majerský.

,,Slovenská informačná služba by sa mala venovať útočníkom či vplyvu cudzích bezpečnostných zložiek, ktoré naďalej podľa medializovaných informácií útočia na naše IT systémy, spôsobujú hospodárske škody a rozvracajú dôveru ľudí v štát. Nehovoriac o kyberútokoch, ktorým takmer dennodenne čelia na slovenských školách. Je zjavné, že SIS si neplní svoje úlohy. V KDH máme mnoho otázok a obavy o efektivite činnosti SIS pod vládou Roberta Fica," dodal Viliam Karas.