Medzinárodná HANBA! Uhríkovi v europarlamente vypli mikrofón: VIDEO Drž hubu, povedal kolegyni

Milan Uhrík (Zdroj: Repro foto Európsky parlament)

Uhrík vo svojom prejave začal útočne slovami, aby jeho "liberálni kolegovia nerobili z ľudí na sociálnych sieťach hlupákov a nehrali sa na to, že im ide o ochranu demokracie prostredníctvom zavádzania cenzúry". Uviedol to v súvislosti s fungovaním tzv. "fact checkingu" (overovanie faktov, pozn. red.), ktoré má podľa neho na Slovensku na starosti mimovládna organizácia. Tá je podľa jeho slov platená priamo aj Európskou komisiou. "O akej nezávislosti to, prosím vás, rozprávate? Samotní majitelia sociálnych sietí priznávajú, že sú platení vládami, tlačení k cenzúre," vyhlásil, po čom sa jedna z europoslankýň nesúhlasne ozvala. Na to Uhrík zareagoval slovami "Shut up, please" (drž hubu, pozn. red.).

Po jeho slovách sa medzi prítomnými europoslancami zdvihla vlna rozhorčenia. "Pán Uhrík, nemôžete povedať kolegom, aby držali huby, aj keď s nimi nesúhlasíte. Odoberám vám slovo," zareagovala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola, ktorá takéto správanie netolerovala ani sekundu a okamžite mu vypla mikrofón.

Slovenskí europoslanci sú v šoku, hovoria o hanbe

"Počas toho, ako Milan Uhrík v Európskom parlamente rozprával o slobode prejavu, sa ohradil voči nesúhlasnému prejavu kolegyne vulgárnym “Drž hubu”. Tak toto je tá sloboda prejavu, za ktorú sa zasadzuje? Agresivita a vulgárnosť nepatria na pôdu Európskeho parlamentu. Republika s Uhríkom pokračuje v búraní mostov Slovenska v Bruseli, robí z nás bandu agresívnych mizogýnov rovno pred predsedníčkou Európskeho parlamentu a kolegami z celej Európy," zareagovala europoslankyňa Lucia Yar.

"Milan Uhrík sa pred malou chvíľou v pléne Európskeho parlamentu počas debaty o dezinformáciách pokúsil umlčať inú europoslankyňu vulgárnym výrazom," informoval europoslanec Ódor. "V Európskom parlamente nie je bežné používanie takéhoto jazyka a europoslanci boli viditeľne v šoku z jeho grobianstva. Mrzí ma, že v mene našej krajiny vystupujú ľudia, ktorí robia Slovensku akurát hanbu" zareagoval Ódor.