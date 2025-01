Štátne pozemky do správ národných parkov? Huliak a nezaradení poslanci v tom majú jasno

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR Rudolf Huliak, Ivan Ševčík, Pavel Ľupták (nezaradení) a Roman Malatinec (Hlas-SD) navrhujú, aby do budúcna neprechádzali štátne pozemky a nehnuteľnosti po uskutočnení zonácie do správ národných parkov (NP). Presadiť to chcú cez novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú predložili do parlamentu. Zároveň chcú, aby sa štátu vrátili pozemky v správach národných parkov Muránska planina, Slovenský kras a Veľká Fatra.