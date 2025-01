TOTO mu nevyšlo! Taraba chcel naložiť podpredsedovi vlády Kmecovi: Skritizoval ale návrh vlastného rezortu

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Nezhody pre peniaze a to, kto ich škrtnutie vlastne navrhol. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa na sociálnej sieti posťažoval, že úrad podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD) chce zobrať 10 miliónov eur ľuďom na energetickú obnovu domov. Prísť k tomu malo v rámci návrhu revízie plánu obnovy. Kmec však v reakcii na tieto slová uviedol, že to nebol on, ale samotný rezort životného prostredia, čo takéto niečo navrhol.

Minister životného prostredia Taraba na sociálnej sieti ešte v utorok uviedol, že úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov chce ľuďom zobrať 10 miliónov eur, peniaze boli pôvodne určené na energetickú obnovu domov. „Informácie opozície, že úrad Petra Kmeca chce zobrať 10 miliónov eur ľuďom na energetickú obnovu domov je veľmi antisociálny krok, s ktorým ministerstvo životného prostredia nesúhlasí a na vláde ho nikdy nepodporím,“ napísal. „Peter Kmec by nemal chudobným ľuďom brať peniaze na zatepľovanie domov v čase nárastu cien energií. Dané nápady budem vetovať a Peter Kmec by si mal rozmyslieť, či sú mu bližší oligarchovia alebo jednoduchí ľudia. Ja mám v tom jasno,“ dodal.

Peter Kmec ale pred dnešným rokovaním vlády a aj po ňomn tvrdil, že vyškrtnutie 10 miliónov na obnovu domov navrhlo Tarabovo vlastné ministerstvo a na rokovaní si chcel celú vec s ministrom vyjasniť. „Som z toho prekvapený, došlo asi k nejakej nedostatočnej komunikácii medzi spostredkovateľom, ktorým je Slovenská agentúra pre životné prostredie, expertami MŽP a samotným ministrom,“ vysvetlil Kmec.

Peniaze zostávajú v rukách Tarabovho rezortu

Vláda nakoniec na dnešnom rokovaní rozhodla, že 10 miliónov eur v rámci opatrenia na obnovu budov osôb ohrozených energetickou chudobou zostane v revízii plánu obnovy naďalej v kapitole ministerstva životného prostredia. "Desať miliónov eur bolo do revízie pôvodne navrhnutých samotným MŽP, keďže samé deklarovalo, že nedokáže tieto finančné prostriedky minúť v rámci tak nastavenej výzvy, akú si samo nastavilo. My sme tieto finančné prostriedky navrhli realokovať na ďalšie opatrenia, sú to materské a základné školy a domovy sociálnych služieb," priblížil po rokovaní Kmec.

Vysvetlil však, že rezort si na rokovaní vlády uplatnil pripomienku, aby bolo desať miliónov eur ponechaných v rámci jeho kapitoly. Táto pripomienka bola akceptovaná. Na základe toho bola následne znížená alokácia na niektoré náhradné opatrenia. "Teraz budeme dôsledne kontrolovať to, aby sa tieto finančné prostriedky efektívne využili. Ak sa týchto desať miliónov po revízii neuplatní v rámci MŽP, budú to stratené peniaze a budeme ich musieť vrátiť do Bruselu," upozornil Kmec.