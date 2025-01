AKTUÁLNE Veľké ROZHODNUTIE poslankyne Bajo Holečkovej: Vstupuje do TEJTO strany!

Martina Holečková (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

BRATISLAVA - Poslankyňa Martina Bajo Holečková, ktorá sa do parlamentu dostala na kandidátke KDH, vstupuje do opozičnej Slobody a solidarity. Dohodla sa na tom s predsedom strany Branislavom Gröhlingom.

Bajo Holečková vstupuje do strany SaS, informoval portál Aktuality.sk s tým, že v strane sa bude venovať sociálnym témam. O tom, že by nezaradená poslankyňa mohla prejsť do poslaneckého klubu SaS, sa hovorilo už na začiatku januára, kedy o tom spoločne viedli rozhovory. "S poslankyňou Holečkovou nás viac vecí spája ako rozdeľuje. Je výrazne ukotvená proti vláde Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS a ich korupčnej politike, v ktorej sa starajú iba sami o seba a nestarajú sa o krajinu," skonštatoval vtedy šéf SaS s tým, že Bajo Holečkovú by považoval za významný prínos v strane v oblasti solidarity.

"Jej témou sú okrem iného aj jednorodičovské rodiny. Myslím si, respektíve by som chcel, aby SaS zastávala rodiny. Mali by sme sa usilovať, aby rodiny boli silné, sebestačné, s plnými peňaženkami a nemuseli by byť závislé od štátu a nejakých dávok," podotkol Gröhling na začiatku januára.

Poslankyňa Holečková odišla z KDH vlani v septembri. Podľa svojich slov nedokázala ďalej pôsobiť v strane, ktorej krokom prestala rozumieť, a taktiež nedokala "pravdivo a čestne hájiť záujmy", s ktorými nie je stotožnená. Odvtedy pôsobila ako nezaradená poslankyňa.