AKTUÁLNE Sneh spôsobuje KOMPLIKÁCIE na cestách: Množstvo nehôd a výstrahy druhého stupňa!

BRATISLAVA - Výdatne sneženie môže byť v nedeľu nebezpečné a to hlavne na cestách na severe Slovenska, kde sa situácia začína zhoršovať. Na severe dokonca platia v nedeľu výstrahy druhého stupňa pred snežením, miestami sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.

Aktualizované 11:10 Na vjazde do Ražnian z Jarovnice skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh.

Aktualizované 10:55 Zelená vlna STVR upozorňuje, že Na trase Bytča - Makov je na vozovke vrstva čerstvého snehu.

#ZJAZDNOSŤ Na trase Bytča - Makov je na vozovke vrstva čerstvého snehu. — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) January 12, 2025

Aktualizované 09:55 Pred Liskovou smerom z Liptovskej Teplej je pre nehodu úsek neprejazdný. Obchádzka vedie cez Ivachnovú.

Aktualizované 09:00 Pod Strečnom smerom na Martin skončil kamión mimo cesty, dopravu riadia policajti, v oboch smeroch sa zdržíte asi 30 minút.

Výstraha druhého stupňa pred snežením platí až do polnoci v Prešovskom a Žilinskom kraji. Očakáva sa, že napadne ďalších 15 až 20 centimetrov snehu. SHMÚ varuje aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov, a to v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na webe.

Na západnom Slovensku treba počítať so silnejším vetrom, zafúkať môže aj na horách. Výstrahy pred vetrom platia do 18.00 h v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Na horách môže zafúkať v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji, kde platí výstraha až do polnoci.