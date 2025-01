Zima je SPÄŤ! Na väčšine územia bude mrazivo, TU môže cez víkend napadnúť cez 20 cm snehu

(Zdroj: SITA/Kristopher Radder /The Brattleboro Reformer via AP, Getty Images, SHMÚ)

V noci sa k nám vrátila zima, ktorú sprevádzal silný vietor v nárazoch až cez 80 km/h. "Cez naše územie postupuje ďalej na juhovýchod výrazný studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie zo severného Poľska nad Pobaltie. Za ním k nám bude od severozápadu prúdiť chladný morský vzduch," informuje Slovenský hydrometeorologický úrad (SHMÚ) v predpovedi, čo už teraz pociťujeme na teplotách. Okrem toho sa už v piatok začnú meniť zrážky na snehové. Chladné počasie zotrvá na našom území niekoľko dní.

Chladný vzduch smerujúci na naše územie od štvrtka (9.1.) do nedele (12.1.) (Zdroj: SHMÚ)

Ako informuje portál iMeteo.sk, V Žilinskom kraji už zrážky prešli do snehových a na východnom Slovensku prechádzajú kvapalné zrážky do sneženia v piatok ráno, pričom chladné, severozápadné prúdenie prinesie snehové zrážky aj počas nasledujúcich hodín. Do poludnia môže čerstvý sneh pokryť predovšetkým východné Slovensko, no početné snehové prehánky a sneženie sa budú vyskytovať aj na severe, v Žilinskom kraji. Podľa portálu by celkovo dnes na severe a východe mohlo spadnúť do 10 mm v podobe snehových zrážok.

V piatok by najvyššia denná teplota mala vystúpiť na -2 až 7 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo -8°C. SHMÚ zároveň vydal na piatok výstrahy prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, výstrahy druhého stupňa platia pred vetrom na horách pre viaceré severné okresy na strednom Slovensku.

(Zdroj: SHMÚ)

Chladno aj cez víkend, niekde napadne viac ako 20 cm snehu

Chladné severozápadné prúdenie bude pokračovať aj cez víkend. V sobotu sa z premenlivej oblačnosti sa budú vyskytovať početné snehové prehánky a bude chladnejšie ako v piatok. Na väčšine územia bude mrznúť. Denné teploty vystúpia od -5 do 4 stupňov Celzia v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a južných čiastiach Banskobystrického a Košického kraja. V noci teplota poklesne až do -12°C. Naďalej bude fúkať studený severný vietor, ktorý spolu so snežením spôsobí, že sa najmä v horských oblastiach budú vytvárať snehové jazyky.

V nedeľu bude počasie pokračovať v rovnakom duchu, denné teploty budú rovnaké ako v sobotu. Predovšetkým na severozápadných návetriach hôr Žilinského a Prešovského kraja sa podľa iMetea očakáva trvalejšie sneženie, ktoré by do nedeľňajšieho večera mohlo na sever krajiny priniesť 20 až 30 cm čerstvého snehu.

(Zdroj: SHMÚ)

Víkendové počasie tak poteší predovšetkým obyvateľov Žilinského a Prešovského kraja, kde budú snehové zrážky najvýdatnejšie.V najnižších polohách severného Slovenska by sneh mohol taktiež napadnúť aj keď nie v takej výraznej miere ako na horách. Oteplenie sa očakáva v strede budúceho týždňa.