SaS vníma spoluprácu v opozícii pozitívne, hnutie Slovensko ako partnera odmieta

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"SaS spolupracuje s PS a KDH. Spolupracujeme vo verejnom živote v rámci protestov aj v parlamentnom živote v rámci spoločných návrhov zákonov a uznesení aj tlačových konferencií. Spolupráca je dobrá, hoci každá strana má svoju identitu," skonštatoval. Spoluprácu s poslancami z klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ si Gröhling nevie predstaviť. "Nemôžete spolupracovať s niekým, kto vás neustále uráža a nebojuje proti vládnej koalícii, ale skôr na všetky strany smerom k opozícii," podotkol.

Gröhlinga však prekvapili aj niektoré postoje partnerov z radov kresťanských demokratov. "Niekedy ma zarazí postoj KDH smerom k vládnej koalícii. Niekedy podporia zákon, ktorý nemusia a niekedy vládna koalícia podporí niektoré návrhy KDH. Otvára to nejaké otázky, ale tie si musí zodpovedať KDH smerom k svojim voličom," uviedol. On sám sa opäť vyhranil voči prípadnej spolupráci s Hlasom-SD a Smerom-SD. "Vláda s Hlasom aj Smerom sú pre mňa nepredstaviteľné. Nie je to iba môj názor, ale názor predsedníctva SaS aj celej strany," deklaroval. Za pozitívne označil vzťahy SaS a PS. Nenaštrbil ich podľa neho ani vstup Ivana Korčoka, ktorý zastával funkciu ministra zahraničných vecí ako nominant SaS, do PS. Odlevu voličov sa v tejto súvislosti neobáva. Mieni, že obe strany sú iné, PS je podľa neho progresívne hnutie venujúce sa kultúre a životnému prostrediu a SaS je orientovaná ako pravicová ekonomická strana.