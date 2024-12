Kto by sa dostal do parlamentu, a kto nie? Najnovší prieskum poriadne zamiešal karty: Vláda by sa zostavovala ťažko!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

BRATISLAVA - Keby sa konali voľby v aktuálnom období, kto by sa dostal do parlamentu a kto by vládol? Najnovší prieskum ukázal veľké zmeny oproti voľbám v septembri 2023. už by voľby nevyhral Smer-SD, ale Progresívne Slovensko. Pod hranicou zvoliteľnosti by skončili Demokrati, ale aj koaličná SNS. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.

Podľa prieskumu by Progresívne Slovensko vyhralo voľby s 21,5 percentami hlasov. Druhý by skončil Smer-SD, ktorý zvíťazil vo voľbách v septembri 2023, s takmer 21 percentami. Obe strany by si oproti novembru 2024 pohoršili o zhruba percento.

Na treťom mieste by sa umiestnil Hlas-SD s takmer 14 percentami. Ten si na rozdiel od Smeru a Progresívneho Slovenska polepšil o 0,5 percenta oproti prieskumom z novembra tohto roku. Do parlamentu by sa dostala aj Republika, ktorá vo voľbách skončila pod hranicou zvoliteľnosti. Volilo by ju vyše 8 percent respondentov. Piate by skončilo KDH s takmer 7 percentami. Do NRSR by sa prebojovala aj SaS s vyše 6 percentami a Maďarská aliancia s 5,6 percentami. Hranicu zvoliteľnosti by tesne prekročilo aj hnutie Slovensko, volilo by ho 5,2 percenta opýtaných.

Strana December 2024 November 2024 Progresívne Slovensko 21,5% 22,6% Smer-SD 20,8% 21,9% Hlas-SD 13,8% 13,3% Republika 8,1% 8,6% KDH 6,90 6,2% SaS 6,1% 6,7% Maďarská aliancia 4,8% 5,6% Slovensko 3,6% 5,2%

Brány parlamentu by sa zatvorili Demokratom, ktorých by volili 4 percentá opýtaných, ale aj koaličnej SNS, ktorá by vo voľbách získala 3,7 percenta. Agentúra Focus robila prieskum pre portál 360tka.sk, dáta zbierali začiatkom decembra. Veľká časť opýtaných by však voliť ani nešla. Vyjadril sa tak zhuba každý piaty až šiesty respondent. Naopak, každý zhruba siedmy respondent na otázku: „Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“ odpovedal: „neviem."

Strana December 2024 November 2024 Demokrati 4,0% 4,6% SNS 3,7% 3,6%

Čo sa týka rozdelenie kresiel v parlamente, PS by získalo 37 kresiel, Smer-SD 36 kresiel, Hlas-SD 23 kresiel. Republika by získala 14 mandátov, KDH 12, SaS 10, Maďarská aliancia a hnutie Slovensko po 9 mandátov. Spájanie síl by však bolo komplikované ako pre Progresívne Slovensko, tak aj pre Smer-SD. Ak by vládu skladalo PS, spolu s SaS a KDH by mali iba 59 mandátov. Smer-SD s Hlasom-SD a Republikou by tesne nemali nadpolovičnú väčšinu, ale len 73 kresiel. Obe strany by tak museli hľadať ďalšieho potenciálneho partnera.