AKTUÁLNE Slovensko zasiahlo sneženie! Hrozí aj víchrica: Vieme, v ktorých oblastiach to bude najhoršie

Aktualizované 9:41 Sneh napadol už aj v Krušetnici.

Aktualizované 9:31 Lavínové nebezpečenstvo v nedeľu popoludní stúpne pre očakávané snehové zrážky na druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice v Krivánskej Malej Fatre a Západných Tatrách nad pásmom lesa. Lúčanská Malá Fatra, Veľká Fatra, Vysoké a Nízke Tatry budú mať nového snehu menej, preto tam bude platiť malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).

Snehové zrážky zasiahnu pohoria od severozápadu. Najviac snehu napadne v Krivánskej Malej Fatre a Západných Tatrách. Sneh bude pribúdať postupne počas dňa. "Nebezpečenstvo budú predstavovať hlavne lokality, kde sa nachádzal starší sneh, na ktorý napadne približne desať až 15 centimetrov nového snehu. Sneženie bude sprevádzať silný severozápadný vietor, čo spôsobí tvorbu snehových dosiek na južných a juhovýchodných orientáciách," priblížilo stredisko s tým, že vzhľadom na relatívne malé množstvo nového snehu predpokladá iba malé, nanajvýš stredne veľké lavíny.

Aktualizované 9:05 Snehová pokrývka spadla už aj v Žiline.

Aktualizované 9:03 Na Orave už napadla vrstva snehu.

Od skorých ranných hodín prichádza zo severozápadu sneženie, a to najmä do Žilinského samosprávneho kraja a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Sneh by mal podľa portálu imeteo.sk postupne zasiahnuť aj sever Banskobystrického kraja. Práve na severe Slovenska by pritom malo napadnúť najviac snehu.

Mestskú časť Bratislava-Lamač pokryl sneh (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na Kysuciach a Orave môže do večera napadnúť až 10 mm zrážok, čo predstavuje zhruba 10 cm snehu. Denná teplota sa pritom bude pohybovať okolo 0 °C. V ďalších severných lokalitách bude o čosi teplejšie. Teplota sa bude pohybovať okolo +2 °C až +7 °C, čo bude znamenať, že sa sneh na daných miestach bude postupne topiť. Na horách vo výške 1 500 m. .n.m však traba počítať, že teplota bude dosahovať mínusové stupne.

Na severe stredného Slovenska taktiež hrozí vo vysokých polohách búrlivý vietor až víchrica. V nárazoch môže vietor dosahovať až okolo 110 – 135 km/h.