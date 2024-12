Tajomný incident z garáže: Členovi Naďových Demokratov vykradli auto! Neuveríte, čo mu odtiaľ zmizlo

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, smedemokrati.sk)

Podľa Demokratov mohlo ísť o pokus zastrašiť stranu a narušiť proces zberu podpisov. „Som už dosť dlho v politike na to aby som vedel, že náhody neexistujú. Samozrejme, počkáme na závery vyšetrovania a keď sme doteraz mali okolo 30 výjazdov s hárkami za týždeň, po tomto incidente ich bude po novom roku ešte viac. Nech to urobil ktokoľvek, nenecháme sa zastrašiť,” uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď, ktorý zároveň dodal, že ak páchatelia hľadali v aute tisícky podpísaných hárkov, môžu si byť istí, že sú uzamknuté na bezpečnom mieste.

Incident sa odohral v uzamykateľnej garáži, kde parkovalo viacero vozidiel. Vykradnuté však bolo iba auto Michala Pavlíka. Demokrati preto nevylučujú, že šlo o cielený útok. „Beriem to ako súčasť práce, no odmietam si na takéto veci zvykať. Ak si niekto myslel, že po tomto skloníme hlavu, nestane sa to. Pokračujeme vo výjazdoch a ďakujeme všetkým, ktorí odovzdávajú svoj podpis,“ povedal Pavlík. Udalosť nahlásil na políciu, ktorá sa prípadom zaoberá.