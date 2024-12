Mikuláš na Slovensko prinesie sneženie: Nie však všade! TIETO oblasti sa môžu tešiť na bielu prikrývku

Ilustračné foto. (Zdroj: SITA/Anders Wiklund/TT via AP)

BRATISLAVA - V kalendári svieti dátum 6. december, a to znamená len jedno - Mikuláš opäť po roku chodil do domov a roznášal sladkosti. Oproti minulému roku sa však nižšie položené miesta zrejme nedočkajú snehovej nádielky. Predpovede sprvu boli optimistické, no vyzerá to tak, že Perinbaba nasneží len na horách. Čo hovoria meteorológovia?

Sprvu to vyzeralo nádejne. Prognostické modely predpovedali husté sneženie na svätého Mikuláša, ktorému by sa potešilo nejedno dieťa. Napokon sa však predpovede upravili a deň pred Mikulášom bolo zrejmé, že sa nenaplnia tak, ako sa predpokladalo. Snežiť síce bude, no nie všade. Čo hovoria modely aktuálne?

Portál Severe weather Slovakia ešte v utorok informoval, že "vo vyšších polohách Mikuláš prinesie sneh od 5 do 15 cm, lokálne aj viac a v nižších polohách sa môžem tešiť aspoň na pár hodín, kedy bude na zemi pár cm snehu, na juhu bude ten sneh asi len na obrázkoch". Ako dodali, k výraznejšiemu ochladeniu, kedy sa mohli objaviť aj nejaké snehové vločky v nížinách, má dôjsť pravdepodobne až po 10. decembri.

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu bude v piatok oblačno až zamračené a postupne od západu sa na mnohých miestach objaví sneženie alebo dážď so snehom, v nížinách aj dážď. Predpokladané množstvo zrážok odhadujú do 2 centimetrov v noci zo štvrtka na piatok a do 8 centimetrov počas piatka, ba čo viac, na pohraničí s Moravou do 13 centimetrov.

nedeľa Oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä

v západnej polovici územia, dážď alebo dážď so snehom. Vo vyšších, na severe

lokálne aj v nižších polohách, sneženie. Dlhodobá predpoveď SHMÚ ukazovala ešte začiatkom týždňa, že by v nedeľu 8. decembra mohlo intenzívne snežiť aj na západe Slovenska, aktuálne predpovede to však nenaznačujú.

(Zdroj: Reprofoto - SHMÚ)

Odhadované množstvo snehových zrážok do piatkovej polnoci. (Zdroj: Reprofoto - Meteologix.com)

Portál Windy predpovedá, že v piatok okolo obeda príde nad naše územie front, ktorý so sebou prinesie aj intenzívne sneženie. To by malo byť najitenzívnejšie na slovensko-českom pohraničí, najmä v okolí Starej Turej, kde by malo spadnúť 4,2 centimetrov snehu. Zaostávať ale nebude ani krajný západ Slovenska, kde má podľa predpovedí spadnúť 2,4 centimetra snehu. Na Podunajskej nížine bude padať dážď so snehom, no snehová prikrývka sa neudrží. Front však bude rýchlo postupovať.

Keďže však teploty nemajú cez deň klesnúť pod nulu, sneh sa neudrží a bude sa topiť. V noci však prituhne a hrozí tak tvorba poľadovice. Podľa predpovedí majú nočné teploty klesnúť až k -5 stupňom Celzia. Naopak, denné vystúpia k 5 stupňom Celzia. Podľa portálu imeteo.sk bude počasie mimoriadne nebezpečné u našich západných susedov - v Česku a Rakúsku, a to z dôvodu súboja teplého a studeného vzduchu. V niektorých oblastiach bude pršať, inde padať mrznúci dážď či snežiť. Najnebezpečnejšie bude na Vysočine a v severnom Rakúsku, kde by v noci mohla vzniknúť až 8 milimetrová vrstva ľadu.