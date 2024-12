PS upozornilo na prepojenie rodiny Migašovcov na Štátny fond rozvoja bývania, podáva podnet na NKÚ

Marek Lackovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Tieto firmy by pritom vzhľadom na svoju finančnú situáciu nemali šancu získať úvery v komerčných bankách. Na ŠFRB však zjavne nemajú problém dať naozaj miliónové úvery firmám s nedoplatkami na finančnej správe, firmám s nízkymi tržbami aj naozaj nízkymi, dokonca až žiadnymi ziskami. Toto konanie pôsobí nielen ako zjavný konflikt záujmov, ale ako naozaj mimoriadne neetický a cynický biznis za štátne peniaze," uviedol opozičný poslanec.

Pôžička pre Agrigas

Spoločnosti Agrigas, ktorá by mala mať väzby na rodinu Migašovcov, bol podľa neho pridelený úver vo výške prevyšujúcej 5,7 milióna eur na kúpu 62 nájomných bytov v hoteli Junior Krpáčovo. Hotel by mal ležať na pozemkoch patriacich pod firmu K.M. Solutions, v ktorej pôsobí Jozef Migaš mladší ako člen dozornej rady, doplnil opozičný poslanec. Pôžička pre Agrigas vo svojej sume by mala byť taktiež druhou najvyššou úverovú zmluvu na nájomné bývanie z pohľadu ŠFRB.

Firma neeviduje žiadnych zamestnancov

"Ide o naozaj veľkú raritu, o to väčším prekvapením je, že firma, ktorá dostane takúto vysokú pôžičku, eviduje za rok 2023 záporný zisk -380 eur a nulové tržby," priblížil Lackovič. Firma podľa neho taktiež neeviduje žiadnych zamestnancov. PS v tejto súvislosti vyzýva hlavu Ministerstva dopravy SR, pod ktorého gesciu ŠFRB spadá, Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby zvolal okrúhly stôl a pripravil adekvátnu zmenu zákona. Hnutie nedávno upozornilo taktiež na uzavretie päťmiliónovej úverovej zmluvy medzi fondom a firmou Quaestor na kúpu bytov od spoločnosti K.M. Property. Jej jediným vlastníkom a konateľom by mal byť pritom Jozef Migaš mladší.