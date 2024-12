SNS navrhuje rošády vo vláde! Danko chce ukľudniť situáciu tak, že Šutajovi Eštokovi ponúka parlament

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pozitívnym signálom by pre spoločnosť mohlo byť nastavenie nových vzťahov a prvým signálom by mohol byť presun ministra vnútra do pozície predsedu NR SR, uviedla strana vo vyhlásení. Strana je súčasne presvedčená, že NR SR bez problémov schváli štátny rozpočet.

Koalícia neotvorila schôdzu o odvolávaní Šutaja Eštoka, reakcia Mikulca: Podáme návrh na odvolanie celej vlády (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

SNS poukázala aj na problém s dostatočným počtom poslancov, no podľa strany ľudia od vlády očakávali aj výsledky vyšetrovania Covidu, prijatie opatrení v zdravotníctve, a mnohé iné, preto sú presvedčení, že vláda musí najneskôr do jedného roka urobiť zásadné reformy nielen v doprave, ale aj v zdravotníctve a školstve.

Považujem za potrebné zvoliť predsedu parlamentu čo najskôr. Keďže sa traja poslanci otočili svojími agresívnymi... Posted by Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS on Monday, December 2, 2024

Tomáš Taraba, minister životného prostredia, SR poukázal na potrebu nominovať pri krehkej väčšine na post predsedu parlamentu niekoho, kto má bezproblémovú šancu v tajnej voľbe prejsť a tou osobou je údajne Matúš Šutaj Eštok, uviedol na sociálnej sieti. Zároveň priznal, že aktuálne má vláda len 76 poslancov, pretože „traja poslanci sa otočili svojimi agresívnymi útokmi k vláde chrbtom a chcú vládu vydierať za trafiky“.