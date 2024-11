Detaily otrasného vyčíňania v Malackách: Prehovoril napadnutý muž! Z jeho slov mrazí

V prípade mŕtvej ženy v Dúbravke začala polícia trestné stíhanie (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Všetko mala doštartovať zdanlivo nevinná návšteva. Ako informuje TV Markíza na svojom webe, na návštevu k manželskej dvojica vraj prišla ženina kamarátka. Muž najskôr napadol ju, keď sa jej podarilo z bytu ujsť, na rad prišla manželka. Tú vyhodil z balkóna. Počas vyčíňania vyhadzoval nábytok a kvetináče. Následne niekoľko minút behal po sídlisku s nožom v ruke. Napadol aj ďalšiu osobu, bodol ju nožom do tváre. „Susedia na neho kričali a on nejakej pani zakričal, aby zaliezla, lebo ju zabije,“ povedal pre televíziu napadnutý muž. Útočník sa mal správať ako „totálne brutálny fanatik.“

Na miesto bola privolaná polícia a záchranári. Nebezpečného útočníka sa im podarilo zadržať. „Policajti po príchode na miesto informácie z oznámenia preverili a potvrdili. Podozrivý muž bol obmedzený na osobnej slobode,“ uviedla hovorkyňa KR PZ v Bratislave Jana Šimunková. „Záchranári po prvotnom ošetrení transportovali do bratislavských nemocníc 39-ročnú ženu s úrazom hlavy, 51-ročného a 53-ročného muža s poranením hlavy a 52-ročnú ženu s polytraumou,“ spresnil zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Richard Bolješik.

Manželka útočníka, ktorú zhodil z balkóna, má byť v nemocnici vo vážnom stave s poranenou krčnou chrbticou, hlavou a zlomenou rukou. Ostatní účastníci drámy vyviazli našťastie len s ľahkými poraneniami.

Manželský pár mal pritom na sídlisku bývať zhruba 10 rokov v prenajatom byte. Podľa susedov ako aj majiteľov bytu s nimi neboli problémy. To, čo presne sa stalo, odhalí policajné vyšetrovanie.

V prípade už padlo obvinenie

Polícia v sobootu popoludní uviedlam, že k incidentu došlo v piatok 29.11.2024 vo večerných hodinách na ulici Martina Rázusa v Malackách. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Malackách už začal trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a pre zločin útoku na verejného činiteľa.

"Podľa doposiaľ zistených informácií mal podozrivý muž po predchádzajúcom požití alkoholu fyzicky napadnúť štyri osoby, ktorým mal spôsobiť viaceré poranenia. Po príchode hliadky Mestskej polície Malacky na miesto mal na nich podozrivý muž zaútočiť, pričom do jedného z členov hliadky mal hodiť kuchynský nôž, ktorým ho zasiahol do ľavej časti hrudníka. V súčasnosti aj naďalej prebiehajú procesné úkony, a preto viac informácií poskytneme, až keď to situácia vo vyšetrovaní umožní," uviedla polícia.