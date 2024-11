Koaličné spory neutíchajú ani cez víkend! Danko zatlačil na pílu: Migaľovi posiela odkaz

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanec Hlasu Samuel Migaľ podľa SNS svojím konaním ohrozuje historicky najväčší finančný balík do športu 60 miliónov eur. Táto suma môže byť podľa národniarov každý rok vo Fonde na podporu športu na opravu telocviční a športovísk. „Slovenská národná strana verejne ďakuje všetkým športovým zväzom a Slovenskému olympijskému výboru, ako aj ďalším zástupcom za podporu týchto zákonov. Tieto zákony prešli riadnym legislatívnym procesom a je nám ľúto, že v žiadnej z týchto fáz poslanec Migaľ nepredložil pozmeňovací návrh. Konanie poslanca Migaľa z politickej strany HLAS-SD je hrubým zneužívaním politickej situácie,“ uviedla SNS.



„Veríme, že do štvrtkového hlasovania o 11.00 Samuel Migaľ pochopí a podporí zákon, ktorý vznikol v dielňach športových zväzov. Súčasne sa SNS obracia aj na všetkých opozičných politikov. Šport je ideálne miesto, na ktorom by sme sa mohli celospoločensky zhodnúť bez ohľadu na politické tričko. Máme pred sebou historickú šancu mať v infraštruktúre športu 60 miliónov eur každý rok,“ odkázali. „Veríme, že uspokojíme všetkých starostov, všetky občianske združenia bez ohľadu nato, aké majú politické tričká, finančnými príspevkami, ktoré pokiaľ nebudú schválené tento rok už nikdy do športu nepôjdu. Je to historická šanca zmeniť financovanie športu. Veríme, že sa k podpore nášho zákona pridajú i opozičné strany,“ dodali.

Danko bol aj za Ficom

Migaľ odmietol tento týždeň podporiť novelu zákona o Fonde na podporu športu a zákona o športe. Obe pochádzajú z dielne ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré má v rukách Dankova SNS. Nie je to síce tak, že by priamo zahlasoval proti spomínaným zákonom, no pri danom hlasovaní sa neprezentoval, čo spôsobilo, že v sále nebol dostatok poslancov. Migaľovi sa nepáčilo, že sa neakceptoval jeho pozmeňujúci návrh. Legislatívu treba podľa neho ešte precizovať. Koalícia sa nakoniec rozhodla sporné body presunúť o celý týždeň a dovtedy chce situáciu vyriešiť.

Andrej Danko sa už počas týždňa vyjadril na adresu Migaľa, že porušil koaličnú dohodu. Hovoril už aj s predsedom vlády a Smeru-SSD Robertom Ficom a šéfom Hlasu a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.

Migaľ však vidí veci inak. To, že poslanci sa hlasovanie o zákonoch rozhodli odložiť, ocenil. "Ja si myslím, že balík peňazí, ktorý sa v čase šetrenia a uťahovania opaskov podarilo vydobyť na športy a na športovcov, je veľmi záslužná činnosť, ale naozaj budem veľmi rád, keď tieto peniaze neskončia v betóne, ale tam, kde majú patriť, a to teda v športe," dodal. Zákonodarcovia majú podľa neho hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. "Myslím si, že je naša povinnosť, aby sme pracovali a vylepšovali legislatívu," doplnil. Poukázal na to, že na športových novelách chcel pracovať. "Nebolo mi to umožnené," povedal. Deklaroval, že jeho návrhy k legislatíve má minister športu na stole.