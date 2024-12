Vianočné pečenie sa tento rok výrazne predraží: Astronomické ceny za maslo aj vajcia! Medziročný rozdiel vás šokuje

(Zdroj: Topky.sk, pixabay.com / HelenJank)

Slováci pri nákupoch veľakrát neveria vlastným očiam. Maslo išlo rapídne s cenou hore, aktuálne tie obľúbenejšie začínajú na 4 eurách za 250-gramové balenie. V porovnaní s okolitými krajinami máme suverénne najdrahšie maslo. Okrem toho, v posledných týždňoch riešili Slováci nedostatok vajec pre potvrdenie vtáčej chrípky v blízkosti Dvorov nad Žitavou, kde sa nachádza najväčší distribútor vajec na Slovensku, ktorý musel zlikvidovať celý chov - desaťtisíce nosníc. Podľa potravinárov však v tomto predvianočnom období prirodzene stúpajú ceny vajec, ktoré v súčasnosti pod 3 eurá za 10 kusov nenájdeme. Toto všetko spôsobuje, že tohtoročné vianočné pečenie sa gazdinám výrazne predraží.

Zoberme si len overené vianočné klasiky. Vanilkové rožky či linecké pečivo sa bez masla a vajec nezaobíde. Niektorí siahnu po lacnejších alternatívach, najmä rastlinných tukoch, iní ostali verní klasike - maslu. Bežný recept na vanilkové rožky potrebuje 200-gramov masla, teda takmer celú kocku, dva žĺtky, múku, orechy, cukor a vanilkový cukor. Ak by sme si to rozpočítali, tak len tento recept gazdiné vyjde pri súčasných cenách 7 eur. Ak by sme sa riadili cenami podľa Štatistického úradu, s dostupnými dátami, dostali by sme sa na cenu 2,946 eura (za maslo, vajíčka, cukor a múku). V minulom roku to bolo 2,2094 za rovnaké produkty. V medziročnom porovnaní ide tak o zdraženie o 73 centov, čo je medziročný nárast zhruba 30 percent.

Ak by sme sa pozreli na ceny minulý rok, tak by sme zistili, že vajíčka síce boli podľa Štatistického úradu lacnejšie oproti minulému roku o 13 centov za 10 kusov (2,3 eura v roku 2023, 2,17 eura v roku 2024), no maslo je takmer o euro drahšie (1,81 eura v roku 2023, 2,76 eura v roku 2024). O 5 centov je drahšia aj hladká múka (0,61 eura v roku 2023, 0,66 eura v roku 2024), o 17 centov na liter je drahšie aj trvanlivé plnotučné mlieko (0,79 eura v roku 2023, 0,96 eura v roku 2024). Naopak, o takmer euro lacnejšie je kondenzované mlieko (2,79 eura v roku 2023, 1,72 eura v roku 2024). Oproti minulému roku nepatrne klesla aj cena margarínu, ktorý mnohé gazdiné používajú pri pečení namiesto masla. 400-gramové balenie stálo v roku 2023 2,08 eura, v roku 2024 to sú rovné dve eurá. Kryštálový cukor klesol z 1,19 eura za kilo na 0,75 eura za kilo, práškový cukor z 1,48 eura za kilo na 1,45 eura za kilo. Štatistiky ceny a orechov nie sú v Štatistickom úrade dostupné.

