Ficova cesta do Moskvy rozvírila vášne: Opozícia nešetrí kritikou! Ozval sa aj Pellegrini, TAKTO vidí návštevy Ruska

Pellegrini uviedol, že to, či Robert Fico pôjde na oslavy skončenia druhej svetovej vojny do Moskvy, ukáže až čas. Označil to však za jeho právo. "On tento svoj záujem prejavuje už dlhodobo, je to jeho legitímne právo, ja ho komentovať nebudem. Ešte tam nie je a do 9. mája je ešte veľmi ďaleko. Uvidíme nakoniec, ako to všetko dopadne," vyhlásil prezident.

Pellegrini zároveň poznamenal, že pri medializovanom zámere podpredsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) ísť na pracovnú cestu do Ruska má rozhodujúce slovo podpredseda NR SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD). Myslí si, že ak sa raz vzťahy s Ruskou federáciou majú po skončení vojny na Ukrajine obnoviť, mali by byť návštevy na úrovni, ktoré dokážu niečo vybaviť a dohodnúť. Všetky ostatné návštevy sú podľa neho zbytočné.

Pellegrini čaká, že Fico ho bude informovať

Rovnako sa sa Pellegrini vyjadril aj k ďalšiemu veľkému oznamu, s ktorým dnes Robert Fico prišiel a to telefonátu s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Prezident tvrdí, že nemá informácie o obsahu rozhovoru medzi Ficom a Trumpom, no je si istý, že o obsahu telefonátu ho premiér bude informovať. "Je správne, že komunikuje s človekom, ktorý bude na čele svetovej veľmoci, ktorá bude mať zásadný vplyv na vývoj tak na ukrajinskom fronte, ale aj celkovo, v prípade obchodnej vojny s Európskou úniou," myslí si Pellegrini. S budúcim prezidentom Trumpom je podľa neho potrebné hovoriť o viacerých témach, najmä ekonomických. Podotkol, že s ním hovorili aj iní európski lídri.

Opozícia cestu do Moskvy ostro kritizuje

Podľa šéfa PS sú za cestou Fica do Moskvy v skutočnosti tri veci. "Za prvé, chce odviesť pozornosť od toho, že sa mu rozpadá zlepenec, na ľudí sa valí jeho drahota a nominanti jeho vlády zlyhávajú na plnej čiare v zdravotníctve, ekonomike, spravodlivosti aj kultúre. Za druhé, myslí si, že ukazovanie sa s autoritárskymi vodcami a diktáromi mu vylepší jeho vlastný obraz - obraz unaveného, frustrovaného muža, ktorému už zostala iba pomsta a inak nemá žiadnu víziu ani energiu. Za tretie, snaží sa zakryť svoju diplomatickú izoláciu - namiesto Paríža, Londýna či Varšavy, chce zapôsobiť aspoň cestami do Moskvy. Všetky tri motívy však spája jedno - úplná bezradnosť a škodlivosť pre záujmy Slovenska," uviedol.

Pre hnutie Slovensko je neprijateľné, že premiér sa svojou plánovanou návštevou Ruska postavil na stranu vraha a teroristu. "Chápeme, že sa Robert Fico nevedel dočkať pozvánky na vojenskú prehliadku od svojho politického vzoru - diktátora Vladimira Putina. Bohužiaľ, pre celé Slovensko bude znamenať táto jeho účasť na oslavách v Moskve medzinárodnú hanbu, pretože nikto z premiérov vyspelých krajín Európy okrem Fica a Orbána nebude robiť vrahovi Putinovi komparz," uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, KÚ, Za ľudí Michal Šipoš.

Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) ostro kritizovala premiéra za jeho vyjadrenia a plánovanú návštevu Ruska. Považuje za absurdné, že Fico "ide asistovať vo vojenskej propagande agresorovi". "Ako prvý slovenský premiér od ruskej invázie na Ukrajinu pôjde Robert Fico do Kremľa, čím symbolicky podporí režim, ktorý vedie ničivú vojnu a likviduje základné princípy medzinárodného práva. Takýmto krokom Fico potvrdzuje svoju všeobecnú pozíciu medzinárodného vyvrheľa," poznamenala Remišová. Poškodzovanie národných bezpečnostných záujmov zo strany Ficovej vlády naberá podľa nej nový rozmer.

Táto cesta je podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga pre západných partnerov signálom, že Slovensko nechce byť súčasťou demokratických západných krajín, ale podporuje vojnového agresora. "Nech sa Andrej Danko aj Robert Fico zbalia a pokojne v tej Moskve ostanú. Môžeme im zaplatiť aj letenky. Myslím si, že život na Slovensku bude omnoho lepší, ak tu Andrej Danko a Robert Fico nebudú," skonštatoval. Gröhling poukázal na to, že nevie, o čom bude Fico v Rusku rokovať.

Fico v stredu informoval, že s Trumpom telefonoval a rozprával sa s ním najmä o vojne na Ukrajine, ale aj o trestných stíhaniach či atentátoch. Zároveň uviedol, že dostal pozvanie zúčastniť sa na ruských oslavách 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Moskve a prijal ho.