Mladík v Podbrezovej bol v bezvedomí a krvácal! Rýchly zásah policajtov ho zachránil

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

PODBREZOVÁ - Policajtov z obvodného oddelenia v Brezne privolali 20. novembra do jedného z bytov v Podbrezovej, kde sa nachádzal mladý zranený muž. Ich pohotová a profesionálna reakcia mladíkovi zachránila život. O prípade v stredu na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia.

"Muž ležal na zemi v bezvedomí. Na rukách mal hlboké rany, z ktorých silno krvácal. Policajti mu poskytli prvú pomoc, zastavili krvácanie, podarilo sa im ho prebrať. Do príchodu záchranky kontrolovali vitálne funkcie," priblížila polícia. Mladíka si následne prevzali do opatery záchranári a previezli ho do nemocnice.