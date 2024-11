Trump chystá veľké zmeny: DEVASTAČNÉ dopady na slovenský priemysel! Varujú nás aj americké médiá

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Brandon Bell/Pool )

BRATISLAVA - Clá, ktoré sa chystá zaviesť nový americký prezident Donald Trump, môžu poškodiť kvitnúci automobilový priemysel na Slovensku. Táto stredoeurópska krajina prezývaná európsky Detroit vyrába viac áut na hlavu ako ktorýkoľvek iný štát na svete, a je tak veľmi výrazne vystavená Trumpovej politike America First (Amerika na prvom mieste), píše spravodajský web CNBC. Slovensko je popri Švédsku tretím najväčším európskym vývozcom osobných automobilov do Spojených štátov, jeho vývoz do USA vlani dosiahol hodnotu štyroch miliárd eur.