Stovky poškodených, desaťtisíce vo vzduchu: Klienti po zatvorení rodinného centra chcú, čo im patrí! Hovoria o žalobe

Tanečné kurzy, cvičenia pre deti, baby plávanie, campy, detské kútiky či organizované detské oslavy. To všetko sa nachádzalo pod strechou bratislavského rodinného centra Leon v Petržalke, ktoré začiatkom októbra nečakane zatvorilo svoje brány. Rodičia a klienti, ktorí si v centre zakúpili kurzy, dlhé týždne nemali žiadne adekvátne informácie, len na základe dostupných dát zo stránky Finstat vedeli, že firma má finančné problémy. Leon prevádzkoval Róbert Gula, ktorý mal založených viacero firiem s názvom centra. Takmer všetky vykazovali dlhy voči štátu, na sociálnom aj zdravotnom poistení a na daniach. Napríklad, hlavná firma Leon BA má podľa Finstatu už dlhy vyše 200-tisíc eur, zvyšné firmy majú ďalších niekoľko desiatok tisíc.

Klienti centra však nevedeli, čo sa bude diať. Centrum posielalo len informácie o tom, že čoskoro otvoria, no čo sa udialo a prečo zatvorili, ostalo záhadou. Rovnako nevedeli ani to, čo bude so zakúpenými kurzami. Podľa poškodených klientov im manažment viackrát sľuboval, že nevyčerpané hodiny si budú môcť po otvorení odplávať. Potom sa však objavili informácie, že Leon povedie nový investor, ktorý má s centrom iné plány. A rodičia tak zrejme neuvidia ani peniaze, ani si neodplávu zaplatené kurzy. Hovorilo sa o možnosti zľavy za ďalší zakúpený kurz po otvorení centra, ale do dešného dňa poškodeni nevedia, či sa nejakej kompenzácie dočkajú.

Sprvu samotný manažment hovoril o tom, že o Leon bojujú sami zamestnanci, bez pôvodného majiteľa. Následne, pár dní na to, už mali úplne iné informácie - že vo firme sa menil majiteľ a všetky procesy trvajú istý čas, no pre poškodených sa nič nemení. Manažment informoval, že "v žiadnom prípade vám nič neprepadne a budete mať dostatočný priestor si vaše lekcie odplávať.”

Následne však po dlhých týždňoch manažment centra informoval, čo je vo veci. "V tejto chvíli si prenajal prevádzku Leon centra nový majiteľ, ktorý chce centrum otvoriť v čo najkratšom čase, a teda všetky aktivity, ktoré boli súčasťou centra, budú naďalej pokračovať. Možno nastanú nejaké zmeny, ale to je otázkou budúcnosti a nového vedenia. Nový majiteľ však nenesie žiadnu zodpovednosť za podlžnosti bývalého majiteľa. Firma, ktorá mala prenajaté priestory a prevádzkovala Leon centrum, stále funguje a vlastník je rovnaký pôvodný majiteľ. A preto, ak budete chcieť pokračovať v plávaní u nás, radi poskytneme klientom, ktorí utrpeli finančné škody v súvislosti s bývalým majiteľom, čiastočnú kompenzáciu za tieto straty, buď v podobe zľavy pri zakúpení nového kurzu, alebo pridaním lekcií v podobe náhrad navyše. Zatiaľ však neviem nič sľúbiť," píše sa v maily, ktorý začiatkom novembra poslala dotknutým klientom manažérka centra Mária Papežová. To všetko však až po tom, ako by Leon znovu otvoril svoje brány. Bývalí klienti Leonu však tvrdia, že boli oklamaní.

"Niečo nám bolo sľúbené a zrazu počujeme niečo úplne iné. V júli sme zaplatili za kurzy na najbližšie tri mesiace. September sme odplávali, október a november už nie. Jeden kurz stojí 109 eur, nám osobne dlžia vyše 270 eur, za dva celé kurzy a 2 náhradné hodiny, ktoré sme nemohli odplávať pre choroby. Čo teraz s tými peniazmi?" pýta sa Martina.

Pridáva sa aj Jaroslav, do centra spolu s rodinou chodili od októbra 2023. "Cez týždeň sme navštevovali spoločné kurzy, no cez víkend individuálne hodiny, ktoré sme mohli zaplatiť jedine v hotovosti na recepcii centra. Zo začiatku nám bol doklad o platbe poskytnutý, ale približne od januára tohto roku nám bolo oznámené, že v prípade požadovania dokladu o zaplatení, máme napísať email pani Papežovej ako manažérke centra," vysvetlil pre Topky.sk s tým, že potvrdenie však nemalo bežné náležitosti a išlo len o správu cez sociálnu sieť. Nešlo tak o riaden doklad. "Poslednú platbu od nás vyžiadali na mesiac vopred, deň pred zavretím centra. Postup manažmentu sa nám vôbec nepáčil, ale akceptovali sme tieto praktiky len z dôvodu, že naša dcéra mala rada lektorky a ich hodiny," vysvetlil poškodený otecko. Rovnako, ako Martine, ani jemu sa nepáčila komunikácia centra smerom k poškodeným klientom.

Stovky poškodených, desaťtísový dlh

Obdobné problémy majú stovky ďalších a pre nedostatok informácií sa poškodené klientky rozhodli, že veci zoberú do vlastných rúk. Na sociálnej sieti vytvorili spoločnú komunikáciu s cieľom spojiť všetkých poškodených a vymáhať od bývalého prevádzkovateľa peniaze, alebo sa obdobným spôsobom dostať k tomu, za čo si zaplatili.

O zámere informovali v skupine Kam s dieťatkom v Bratislave, kde hľadali ďalších poškodených. Celková škoda sa vyšplhala na 10-tisíc eur a k výzve sa pridala stovka ľudí. Od bývalého manažmentu firmy však počúvajú, aby peniaze vymáhali od bývalého majiteľa. S tým viaceré komunikovali a v súčasnosti mu poslali rozpracované databázy s údajmi každého poškodeného, so skenmi faktúr a mailov o potvrdení platby. Problémom však je, že veľa klientov, ktorí platili za služby v hotovosti, nemá za zaplatenie riadne potvrdenie v podobe faktúry, ale len písomné potvrdenie na sociálnej sieti, prípadne v maile. V databázach tak chýbajú. Ide o klientov, ktorí si hradili individuálne lekcie, či zálohy za detské oslavy v centre. Na stránke Leon centra sa píše pri platobných podmienkach sa tieto lekcie, že "cena za hodinu individuálneho plávania sa hradí pri prvej lekcii priamo na recepcii, následne, ak si klient rezervuje pravidelný termín - hradí sa celý mesiac vopred". Problémy hlásia aj tí, ktorí chodili s viacerými deťmi na kurz a žiadali súrodeneckú zľavu. Tí tiež údajne platili v hotovosti na recepcii a nedostali k tomu žiaden adekvátny doklad.

Bývalý prevádzkovateľ Leonu sa však k celej veci nechce vyjadrovať. „V ostatných týždňoch vyvíjam maximálne možné úsilie prostredníctvom príslušných orgánov no uspokojenie pohľadávok klientov Leon centra. Sila článku by mohla zarezonovať pri ďalších rozhodnutiach, ktoré očakávam do niekoľkých hodín, dní. Preto sa vyjadrenia nateraz zdržím a budem ho komunikovať klientom po obdržaní verdiktov vyššie spomínaných orgánov,” poskytol portálu Aktuality.sk stanovisko Gula. Podľa informácií Topky.sk má Gula s niektorými poškodenými komunikovať a sľúbil im, že sa vecou vyplatenia dlhov bude zaoberať. Ba čo viac, údajne jednej bývalej klientke vyplatil všetky podlžnosti. Iným ale zatiaľ nie. Podlžnosti, ktoré rodičia poslali Gulovi, žiadali vyplatiť do piatku 22. novembra, inak spíšu a pošlú predžalobnú výzvu. Mnohí komunikujú s právnikmi a plánujú ďalšie kroky. Gula im však odpovedal, že je nereálne vyplatiť dlhy do tohto dátumu.

"Je mi z toho celého do plaču, na kurzy plávania pre dcérku sa k jej narodeninám poskladala celá rodina. Teraz nemáme ani kurzy, ani peniaze a dcérka sa stále pýta, kedy pôjdeme plávať, no bohužiaľ financie na zaplatenie kurzov v iných prevádzkach plávania nemáme,” povedala pre Topky.sk jedna z poškodených s plačom.

Čo bude ďalej?

Nik však netuší, čo bude ďalej. Podľa oficiálnych informácií bývalého vedenia sa má Leon znovu otvoriť v priebehu decembra. Avšak, v súčasnosti riešia problémy s vyhrievaním bazéna a zrejme sa baby plávanie podarí znova sprevádzkovať až od nového roka. Nový prevádzkovateľ Leonu údajne plánuje urobiť rebranding a spolieha sa na to, že do pol roka sa na všetko zabudne a on má zbrusu novú firmu, píšu Aktuality. Poškodení však majú z prostredia firmy informácie, že sa majú prv spustiť len individuálne hodiny plávania a prenájom bazéna, aby plávanie začalo zarábať. Náklady na prevádzku plávania sú údajne veľmi veľké.

Klienti si ale aj napriek ohlásenému zatvoreniu centra z dôvodu technických príčin vedeli kúpiť ďalší kurzy, k ich odplávaniu však nedošlo. Zamestnanci údajne s tým nevedeli spraviť nič. Stránka Leonu naďalej funguje, párkrát sa stalo, že bol niekoľko dní nefunkčný. O tom, že firma má tak obrovské dlhy a problémy, údajne zamestnanci nevedeli. Firma dlžila jednak za prevádzkovanie objednávkového systému, ale aj na nájomnom. "Na začiatku októbra prišiel majiteľ budovy s políciou a centrum zavreli,” povedala jedna z poškodených, ktorej mali informácie potvrdiť priamo kontakty od developera a majiteľa priestorov. Tým je spoločnosť Cresco, pričom údajne mali byť už pár dní po zatvorení centra podpísané zmluvy s novým prevádzkovateľom.

Koncom októbra boli klientom predložené informácie o tom, že sa centrum do dvoch týždňov otvorí, doteraz sa tak nestalo. Viaceré poškodené však tvrdia, že keď prechádzajú okolo, vidia pohyb, ľudí tancovať aj napriek tomu, že centrum má byť naďalej zatvorené. Rovnako ostal v Leone pôvodný manažment aj s lektormi, ktorý prestal s poškodenými klientmi komunikovať. V spomínanej skupine na sociálnej sieti sa vyjadrila aj diskutujúca Jana, podľa ktorej bude cesta k získaniu peniazov mimoriadne náročná. "Myslím si, že reálne peniaze neuvidíte, keďže firma pôjde do bankrotu, sú tam státisícové dlhy a bývalý majiteľ pochybujem, že tie peniaze má, aby to všetko vyplatil," napísala. Ako dodala, v centre v minulosti pracovala a podľa jej slov náklady na prevádzku centra sú veľmi vysoké a aj z toho dôvodu museli častokrát čakať dlho na výplaty. "Sama som tam chcela chodiť na plávanie so synom, keďže sú tam úžasní zamestnanci a mám to hneď pri dome. Dúfam, že s novým majiteľom to bude pokračovať bez problémov," uzavrela.

Posledné neoficiálne informácie, ktoré poškodení majú, sú, že by sa malo centrum do dvoch týždňov otvoriť.