Nový plán pre financovanie regiónov? Pellegrini navrhuje reformu a väčšiu nezávislosť pre samosprávy

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

PREŠOV - Po 32 rokoch existencie Slovenskej republiky je potrebné otvoriť otázku, aké kompetencie by mohol štát preniesť do regiónov. Ide o oblasti, v ktorých si dokážu pomôcť s určitými problémami podstatne lepšie, ako keď sú riadené priamo z centra. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol po stretnutí s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským a primátorom Prešova Františkom Oľhom v rámci piatkového pracovného výjazdu v Prešovskom kraji.

"Okrem toho, že nás čaká veľká diskusia budúci rok o zmene financovania slovenskej samosprávy, aby nebola závislá len od daní z príjmov fyzických osôb, ale aby mala podiel aj na dani z pridanej hodnoty, aj na dani z príjmov právnických osôb a podobne, budeme musieť hovoriť aj o decentralizácii," uviedol Pellegrini.

Musíme vyriešiť otázku, aké kompetencie by sme vedeli preniesť na regióny, uviedol Pellegrini (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Prešovský kraj je podľa jeho slov z ekonomického pohľadu v porovnaní s ostatnými krajmi aj vo vzťahu k hrubému domácemu produktu (HDP) najchudobnejším regiónom. "Máme vo financovaní tohto kraja určité defekty, ktoré boli v minulosti spôsobené potrebou sanovať výpadok príjmov Bratislavského kraja pri presune dane z motorových vozidiel z krajov na štát. Dnes sa nám stáva, že zo všetkých peňazí, ktoré bežným výpočtom majú dotiecť do PSK, sú nakoniec skrátené, 94 percent z nich prichádza do Prešovského kraja a šesť percent odchádza v rámci prerozdelenia do Bratislavy," vysvetlil Pellegrini s tým, že do budúcna je potrebné to zmeniť.

Diskutoval aj o dobudovaní rýchlostnej cesty

So zástupcami kraja a mesta diskutoval aj o dobudovaní rýchlostnej cesty R4 či marginalizovaných rómskych komunitách. Ako povedal, až 41 percent z marginalizovaných rómskych komunít z celého Slovenska žije v Prešovskom samosprávnom kraji. "Je to pre kraj, samozrejme, obrovská výzva, aj obrovská záťaž pracovať s takýmto veľkým množstvom ľudí," doplnil prezident. Jednou z tém bola i konsolidácia, a to konkrétne, že štát bude musieť podať pomocnú ruku samosprávam pri projektoch, ktoré už boli vysúťažené a dôjde k zvýšeniu cien.

"Som rád, že sme našli zhodu v tom, aby sa štát dokázal časti svojich kompetencií zrieknuť v prospech miest, obcí, respektíve samosprávnych krajov," skonštatoval Majerský s tým, že vstupom do Európskej únie sa to malo vyrovnať, no naopak, ten problém sa ešte prehĺbil a rozdiel je ešte väčší. Podľa primátora Prešova sa diskusia viedla o otázkach, ktoré región trápia. Ocenil však aj úprimný záujem o to, ako mesto napreduje. "Diskutovali sme o tom, akým spôsobom extrémne rýchlo pokračuje výstavba nemocnice, aký benefit to bude mať, že už dnes je to jeden z významných zamestnávateľov v meste a vlastne v rámci celého kraja. Prvá časť R4 priniesla zníženie dopravy v meste Prešov o desať percent, máme z toho dáta," dodal Oľha.