AUTENTICKÉ zábery zo slovenských ciest! Brutálne nehody, autá preleteli zábranami: Ostali úplne zdemolované

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Trnavskí policajti zverejnili hrôzostrašné zábery troch vážnych dopravných nehôd, pri ktorých sa vodiči nevenovali plne riadeniu vozidla a v obrovskej rýchlosti nabúrali. V prvom prípade vodič preletel cez stredové panely, ktoré rozdeľovali cestu. Len o vlások sa podarilo zabrzdiť oproti idúcemu autu, ktorému vošiel do jazdného pruhu.

Ďalšie hrôzostrašná nehoda, ktorú policajti zverejnili, sa stala na diaľnici v úseku, na ktorom prebiehali opravy. Vodič však z neznámych príčin nezmenil smer jazdy a vpálil rovno do betónového stĺpu pred ním. Náraz bol tak silný, že ho odhodilo do vedľajšieho jazdného pruhu.

Nebezpečné situácie na cestách (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

V poslednom prípade vodič osobného auta neprispôsobil svoju jazdu a na úseku, ktorý sa opravoval, sa mu nepodarilo včas zmeniť smer jazdy a preletel cez zábrany, kde nabúral do oproti idúceho auta. Polícia v tejto súvislosti varuje všetkých vodičov, aby boli opatrní. "Na cestách sa stretávame so situáciami, ktorým by sme sa chceli najradšej vyhnúť. Správajme sa preto na cestách tak, aby sme prišli do cieľa bezpečne. Medzi najčastejšie príčiny tragických dopravných nehôd patrí jazda pod vplyvom alkoholu, únava, nedodržiavanie rýchlosti, používanie telefónu počas šoférovania a neprispôsobenie jazdy nepriaznivému počasiu," poznamenala trnavská polícia na sociálnej sieti.

Zároveň sa rozhodla apelovať na vodičov, aby nejazdili "pod vplyvom alkoholu a unavený. Takéto správanie za volantom je nielen nezodpovedné ale najmä riskantné. Jazda ospalého vodiča sa častokrát prirovnáva k jazde vodiča pod vplyvom alkoholu. Dodržujte stanovenú rýchlosť, nakoľko pri vysokých rýchlostiach môže len jedna či dve sekundy nepozornosti viesť k nehode. Nepoužívajte počas šoférovania mobil, odpútava to vašu pozornosť. Ak musíte cestovať v hmle, silnom daždi, snežení alebo na zľadovatených cestách buďte mimoriadne opatrní. Jazdite pomalšie a dávajte pozor v zákrutách a pri odbočovaní. Plne rešpektujte dopravné značenie a pokyny polície," dodala polícia.