Progresívne Slovensko pri vymenovaní podpredsedu ÚVO pre strategickú agendu vidí konflikt záujmov

"Minulý týždeň vláda do pozície podpredsedu ÚVO pre strategickú agendu vymenovala Ondreja Kuruca. Pán Kuruc je dnes generálnym riaditeľom sekcie verejného obstarávania na ministerstve dopravy. V tom by nebol problém, ten problém je, že zároveň je to osobný priateľ ministra Ráža," uviedol Hargaš s tým, že k tomuto priateľstvu sa Kuruc verejne priznal. Kuruca do funkcie vymenovala vláda na základe návrhu Úradu vlády SR.

PS upozornilo, že podpredseda ÚVO pre strategickú agendu môže rozhodovať o námietkach pri tendroch na strategické investície či udeľovať pokuty. Odborník na dopravu hnutia PS Martin Pekár doplnil, že štatút strategickej investície má v súčasnosti 20 dopravných projektov, z nich len cesty a diaľnice sú v objeme 10 miliárd eur. "To sú obrovské peniaze, ktoré nám budú chýbať v doprave, a je preto nevyhnutné, aby zamestnanci ÚVO si robili svoju prácu veľmi dôkladne, dohliadali na transparentné prideľovanie a transparentný proces," uviedol Pekár. PS chce iniciovať zvolanie mimoriadneho výboru pre hospodárstvo a budú žiadať, aby bol nový podpredseda ÚVO Kuruc na výbor predvolaný a tento konflikt záujmov vysvetlil.