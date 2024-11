Hlavné mesto uzavrie od 28. novembra most na Hradskej ulici

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

BRATISLAVA - Hlavné mesto uzatvorí od 28. novembra most na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni a začne s jeho avizovanou nevyhnutnou komplexnou modernizáciou. Mestská hromadná doprava (MHD) a chodci budú môcť využívať neďaleké dočasné premostenie Malého Dunaja. Pre vodičov smerujúcich z Vrakune do ostatných mestských častí bude viesť trasa po Popradskej ulici. Obyvateľom okolitých obcí odporúča hlavné mesto využiť D4/R7. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla.