Masívny výpadok v lekárňach: Chýbajú dôležité antibiotiká aj lieky na alergiu! Problém majú aj ďalšie látky

(Zdroj: thinkstock.com)

Chýbať majú niektoré voľnopredajné prípravky, ale aj lieky na predpis. Informuje o tom portál Startitup. Problém má byť najmä s ciprofloxacínovými antibiotikami. Ciprofloxacín predstavuje účinné antibiotikum, ktoré cielene eliminuje baktérie zodpovedné za rôzne infekcie. Jeho terapeutické využitie zahŕňa liečbu ochorení dýchacích ciest, vrátane zápalov pľúc a priedušiek, ako aj komplikovaných ušných infekcií a zápalov nosových dutín. Patrí tiež k preferovaným možnostiam pri liečbe infekcií močového traktu, vrátane zložitých zápalov alebo ochorení obličiek. Používa sa aj pri zápaloch semenníkov, infekciách ženských pohlavných orgánov, tráviaceho traktu a vnútrobrušných infekciách.

(Zdroj: gettyimages.com)

Využitie má aj pri prevencii infekcií spôsobených baktériou Neisseria meningitidis alebo po vdýchnutí antraxu. Pri ťažkých infekciách alebo tých, ktoré spôsobuje viacero druhov baktérií zasa zvykne byť naordinovaný v kombinácii s inými liekmi.

Portál tiež uvádza, že nedostatok sa má týkať aj lieku Clarinase. Používa sa na zmiernenie príznakov alergickej nádchy a upchatého nosa. Zložka loratadín funguje ako antihistaminikum a blokuje účinok histamínu zodpovedného za alergické reakcie. Ďalšia zložka, pseudoefedríniumsulfát, dočasne zmierňuje opuch nosovej sliznice a umožňuje voľnejšie dýchanie.

Na snímke tabuľa na budove sídla Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

ŠÚKL avizuje prerušenie dodávok

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej stránke pravidelne informuje o výpadkoch dovozu liekov. Aktuálne sa v posledných dňoch objavili informácie o problémoch v prípade lieku Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml). Tento liek sa podáva buď striekačkou alebo infúziou, obsahuje liečivo propofol, ktoré patrí medzi krátkodobo pôsobiace intravenózne celkové anestetiká. Podávať ho môžu iba osoby vyškolené v anestézii alebo špeciálne vyškolení lekári v nemocnici alebo v príslušne vybavenej ambulancii.

Problém je aj s liekom GENOTROPIN 5,3 mg (plv iol 1x5,3 mg (náplň inj.skl.dvojkom.+pero GoQuick), ktorý slúži pre pacientov so zreteľným nedostatkom rastového hormónu, ktorý vznikol v dospelosti alebo v detstve, ale tiež pre deti s poruchou rastu zapríčinenou nedostatočnou sekréciou rastového hormónu, chronickou nedostatočnosťou obličiek či pre deti, ktoré sa narodili malé alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou a nedobehli, alebo neudržali požadovaný rast do veku 4 rokov a viac. Podobne je to aj s liekom GENOTROPIN 12 mg (plv iol 1x12 mg (náplň inj.skl.dvojkom.+pero GoQuick), ktorý sa používa pri podobných problémoch, ako vyššie zmieňovaný GENOTROPIN 5,3 mg. Oba lieky obsahujú liečivo somatropín, ktoré má rovnakú štruktúru ako prirodzený ľudský rastový hormón, ktorý je potrebný pre rast kostí a svalov.

(Zdroj: Getty Images)

V lekárňach tiež môžu mať problémy s výpadkom lieku LUMINAL (sol inj 5x1 ml/200 mg (amp.skl.), ktorého dodávka je na Slovensko tiež prerušená. Ide o liek, ktorý sa používa na liečbu epileptických záchvatov vrátane status epilepticus, teda stavu s dlho trvajúcimi alebo v rýchlom slede za sebou nasledujúcimi epileptickými záchvatmi. Tiež sa používa ako uspávací prostriedok pri príprave na narkózu. Podáva sa injekčne, podaný tak môže byť aj pri ťažkých zdravotných stavoch alebo v prípadoch, keď liečba liekmi, ktorú sa musia podávať ústne, spôsobuje ťažkosti.

Prerušená bola na Slovensko aj dodávka lieku Seretide 250 Inhaler N (sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al), ktorý sa využíva pri astme a pomáha predchádzať záchvatom dýchavice a piskotov. Ide pri tom o liek, ktorý sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.