Zákonom o posudkovej činnosti by sa mala zaoberať vláda budúci týždeň, tvrdí Tomáš

BRATISLAVA - Návrhom zákona o integrovanej posudkovej činnosti by sa mala vláda na svojom rokovaní zaoberať budúci týždeň. Parlament by mal zákon schváliť do konca tohto roka. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej besede minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Opätovne zdôraznil, že odkázaný človek nepríde o žiaden priznaný kompenzačný príspevok, ako tvrdili opoziční politici. V zákone podľa neho zostávajú doterajšie diagnózy, ktoré môžu viesť k ťažkému zdravotnému postihnutiu vrátane autizmu, Aspergerovho syndrómu či celiakie.