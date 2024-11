REBRÍČEK najbohatších slovenských politikov: Danko zarobil mimo funkcie státisíce, darilo sa aj Ódorovi

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Vieme, čo vlastnia, do čoho radi investujú aj koľko zarobili. Politici a verejní funkcioári museli aj tento rok povinne zverejniť svoje majetkové priznania. Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko na základe toho zostavila rebríček tých, ktorým sa podľa oficiálnych údajov vlani darilo finančne najlepšie.

Ukázalo sa, že politikom, ktorí v príjmoch za minulý rok prevalcoval všetkých svojich kolegov aj súperov z politickej arény, je Andrej Danko. „Podľa jeho najnovšieho majetkového priznania, ktoré zverejnil parlament, mal šéf Slovenskej národnej strany v roku 2023 celkové príjmy 411-tisíc eur. Podľa nášho rýchleho prieskumu je to suverénne najviac v porovnaní s ostatnými predstaviteľmi koalície i opozície,“ uviedla mimovládka.

„Podľa jeho najnovšieho majetkového priznania, ktoré zverejnil parlament, mal šéf Slovenskej národnej strany v roku 2023 celkové príjmy 411-tisíc eur. Podľa nášho rýchleho prieskumu je to suverénne najviac v porovnaní s ostatnými predstaviteľmi koalície i opozície," uviedla mimovládka.

Poukázali na to, že Danko sa do verejnej funkcie poslanca parlamentu vrátil až po jesenných voľbách, na čelo rebríčka ho tak dostali iné príjmy v sume 399-tisíc eur. „Jeho zárobok je takmer dvojnásobný v porovnaní s druhým najlepšie zarábajúcim politikom Ľudovítom Ódorom, ktorý bol vlani niekoľko mesiacov na čele úradníckej vlády a predtým vo vedení NBS (celkové príjmy 245-tisíc eur)," poukázali. „V prípade Danka je pozoruhodné, že jeho strana vlani organizovala nákladnú miliónovú kampaň k predčasným voľbám, na ktorú sa skladali politici z kandidátky, niektorí aj značnými sumami (Tomáš Taraba požičal SNS štvrť milióna eur). Danko medzi darcami a veriteľmi nefiguruje. Zdroj jeho vlaňajších príjmov nie je možné z majetkového priznania vyčítať, mohlo by ísť o predaj nehnuteľnosti, vďaka čomu sa mu zvýšil podiel v jeho rodinnej firme S&D HOUSE," dodali.

Na druhom mieste skončil už spomínaný Ľudovít Ódor s príjmami vo výške 245-tisíc eur, zhruba polovicu toho získal z pôsobenia vo verejnej funkcii. Tretia je exprezidentka Zuzana Čaputová, ktorá celý svoj oficiálny príjem za minulý rok, ktorý je vo výške 189 363 eur zarobila za výkon verejnej funkcie.

„Medzi najlepšie zarábajúcimi politikmi sa ocitol aj súčasný premiér Robert Fico, ktorý ako poslanec a neskôr predseda vlády zarobil 54-tisíc eur (celkové príjmy 102-tisíc). V súpise jeho majetku už figuruje luxusný byt pod bratislavským Slavínom, ktorý kúpil podľa medializovaných informácií za polmilióna eur od straníckeho kolegu Dušana Muňka. Okolo financovania tejto kúpy sa objavili podozrenia, tie však nie je možné na základe nekonkrétnych údajov z majetkových priznaní politika rozptýliť. O tom, že majetkové priznania slovenských politikov nedokážu slúžiť ako nástroj kontroly majetkových prírastkov, sa hovorí dlho.“ uviedlo Transparency.