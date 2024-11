Tragédia vo Vysokých Tatrách: V masíve Gerlachovského štítu po páde zahynul turista

(Zdroj: hzs.sk)

archívne video Horskí záchranári pomáhali vyčerpanému českému turistovi (Zdroj: hzs.sk)

Tiesňový hovor z masívu Gerlachu prijali záchranári v ranných hodinách. "Po páde vedúceho člena uviazol zvyšok skupiny v závere Tatarkovej próby. Poliak sa skupine neozýval a uviaznutí s ním nemali žiadny vizuálny kontakt," uviedla HZS na svojej webstránke. Pre silný nárazový vietor a zlú viditeľnosť nemohla byť nasadená Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu. Na pomoc postihnutým preto odišli pozemne dve skupiny horských záchranárov.

Telo nebohého muža po zlepšení poveternostných podmienok transportovali z terénu

"Po výstupe Tatarkovou próbou bolo približne v jej druhej polovici nájdené telo muža, ktorý utrpel pádom zranenia nezlučiteľné so životom. Po pár metroch našli záchranári ďalšieho turistu zo skupiny. Ten bol ihneď záchranármi zateplený a boli mu poskytnuté teplé nápoje," priblížila HZS. Po ďalších približne 300 metroch sa záchranári dostali k zvyšnej dvojici. Uviaznutí muž a žena nevedeli z miesta samostatne pokračovať a aj im záchranári poskytli nevyhnutnú prvotnú starostlivosť.

"Horskí záchranári im po zateplení poskytli retiazkové mačky, horolezecké sedačky a boli zaistení lanom. Za pomoci lanovej techniky boli sprevádzaní do Gerlachovského sedla a následne zostúpili do Batizovskej doliny," uviedli horskí záchranári. Záchrannú akciu podľa nich komplikoval silný nárazový vietor, ktorý vytvoril v kamennom teréne súvislú vrstvu ľadu. Po náročnom zostupe do doliny pokračovali turisti na Sliezsky dom, odkiaľ boli transportovaní do Domu HZS do Starého Smokovca.Telo nebohého muža po zlepšení poveternostných podmienok v nedeľu transportovali z terénu v spolupráci s Letkou Ministerstva vnútra SR a odovzdali príslušníkom polície. Príčinou nešťastnej udalosti a okolnosťami sa polícia bude ďalej zaoberať.