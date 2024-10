Koalícia narazila na ďalší problém: Špekulácie o kupovaní poslancov! Fico sa rozhodol rázne zakročiť

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) odmieta "kupovanie" troch nezaradených poslancov, ktorí odišli z klubu SNS. "Varujem každého, a je mi jedno, či to bude niekto z vládnej koalície alebo ktokoľvek iný, ak začnú chodiť informácie o kupčení, nasadím všetky spravodajské služby," uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády.

Nezaradení poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík premiérovi na stretnutí stopercentne garantovali, že sú pripravení podporovať programové vyhlásenie vlády a jeho priority. Súčasne majú podľa Fica aj svoje vlastné interné ciele. "Strana Národná koalícia neprešla parlamentnými voľbami. Musíme s nimi pracovať ako s troma nezávislými poslancami," poznamenal.

Robert Fico a Juraj Blanár informujú o zahraničnej ceste do Číny, kupčení s hlasmi poslancami a o podpore ministra zdravotníctva

Predseda vlády tvrdí, že idú pracovať na politickej platforme, kde nastavia parametre spolupráce medzi troma nezaradenými poslancami a koalíciou. Zatiaľ nevie, ako bude táto platforma vyzerať. "Musíme im vytvoriť priestor, pokiaľ ide o informovanie, aby boli súčasťou tej 79-ky. Keď máme s nimi pracovať, oni musia vedieť, aké rozhodnutia sa prijímajú na vláde alebo koaličnej rade. Je to prirodzené," skonštatoval Fico.

Traja poslanci okolo predsedu mimoparlamentnej strany Národná koalícia Rudolfa Huliaka oznámili v utorok minulý týždeň (22. 10.) odchod z klubu SNS. Huliak tento krok odôvodnil tým, že odkedy požiadali o väčšie zviditeľnenie ich strany, začali byť ignorovaní a "absolútne odpojení" od diania v klube. Aby poslanecký klub SNS nezanikol, doplnil ho Dušan Muňko zo Smeru-SD. Traja poslanci zároveň očakávajú, že ich vládne strany pozvú ku koaličnému stolu. Minimálne by s nimi mala koalícia podpísať memorandum o spolupráci.

Vo vládnej koalícii sa kupčí s hlasmi poslancov, uviedol Šipoš

Vo vládnej koalícii sa kupčí s hlasmi poslancov. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš v súvislosti s trojicou poslancov okolo Rudolfa Huliaka (nezaradený). Myslí si, že koalícia závisí od tejto trojice, ktorá si za podporu bude pýtať funkcie alebo "kšefty". "Budú si pýtať to, čo oni chcú, budú si pýtať funkcie či kšefty v rámci rezortov. Toto je fungovanie vlády Roberta Fica v praxi po roku vlády," povedal Šipoš novinárom po stredajšom hlasovaní.

Michal Šipoš

Podľa Romana Mikulca (Slovensko, Za ľudí, KÚ) ešte asi nie je v koalícii úplná dohoda, keďže trojica poslancov okolo Huliaka hlasovala len za niektoré veci. Hnutie Slovensko tvrdí, že v koalícii sa bijú o "korisť" a biznisy.

KDH sa obáva obchodovania vládnej koalície s poslancami okolo Huliaka

Vládna koalícia je v kríze. Skonštatoval to šéf poslaneckého klubu opozičného KDH Igor Janckulík v súvislosti s aktuálnym dianím v Národnej rade (NR) SR. Očakáva, že s nezaradenými poslancami okolo Rudolfa Huliaka zrealizuje koalícia akýsi obchod.

"Národná rada nemôže fungovať takým spôsobom, že poslanci okolo Huliaka, keď im to vyhovuje, prídu do sály, zahlasujú, a keď im to nevyhovuje, odídu. Vydierajú aj vládu a znepríjemňujú život, dá sa povedať, že všetkým poslancom," poznamenal Janckulík.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kresťanskí demokrati sa obávajú, že poslanci okolo Huliaka budú vydierať vládnu koalíciu a vybavovať si pre seba "kšefty". "Ja si myslím, že ak nedostanú to, po čom tužia, tak sem neprídu a Národná rada bude znova ochromená a nebude hlasovanie," povedal.

Janckulík odmieta tvrdenia, že by opozícia tlačila na poslanca Jána Blcháča (Hlas-SD), ktorý bol práceneschopný, aby sa zúčastnil na hlasovaní v NR SR. "Majú tu ďalších troch poslancov, to znamená, že majú 78-čku a NR SR bez problémov môže fungovať," uzavrel.