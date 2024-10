Oravská záhada! Nová cesta na obchvate Tvrdošína vydržala pár hodín: Vodiči ju otestovali a potom úplne zmizla

(Zdroj: tvrdosin.sk)

„Pre nepredvídateľné geologické podmienky v podloží došlo k vytvoreniu deformácií povrchu dočasnej cesty,“ uviedol pre SME hovorca NDS Tomáš Ferenčák. „Obratom sa uskutočnili diagnostické merania a skúšky,“ dodal. Výsledkom diagnostiky je oprava cesty vrátane kompletnej sanácie podložia. Diaľničiari ďalej informovali, že výstavba dočasnej komunikácie už prebieha a ukončená by mala byť ešte tento rok.

Dočasnú cestu popod most pred vstupom do Nižnej od Tvrdošína postavili ešte v máji tohto roka, pričom slúžiť mala, kým nebude hotový zjazd z rozostavaného obchvatu. Skúšobnú prevádzku napokon spustili začiatkom augusta, no vodiči po nej prechádzali len niekoľko hodín, keďže sa v jednom mieste prepadla. Pevný asfaltový povrch napokon v októbri zbúrali.

„Bolo to celé zle, aj nájazd a výjazd, vtedy tam na premávku dohliadala polícia,“ potvrdil pre SME vodič nákladného auta Tomáš, ktorý mal príležitosť dočasnú cestu odskúšať. Nad vzniknutou situáciou sa okrem domácich pozastavil aj odborník Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného.

„Úplne normálne by to malo fungovať tak, že sa najprv urobí kvalitný geologický prieskum a na jeho základe dobrý projekt, podľa ktorého budú postupovať stavbári. Samozrejme, ani geologický prieskum sa nedá urobiť na sto percent, to sa stávalo pri výstavbe diaľnic. No potom nastanú komplikácie, ktoré stavbu predĺžia a predražia,“ uviedol Palčák.