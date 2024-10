Nechutný prípad na východe Slovenska! Muž mal znásilniť ženu priamo pred zrakmi detí: Polícia tvrdí opak

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Deti z obce Kokšov-Bakša, ktorá sa nachádza v okrese Košice-okolie, mali byť podľa jednej z obyvateliek svedkami nechutného incident. Muž mal priamo na detskom ihrisku znásilniť ženu. „Naše deti boli svedkami znásilnenia ženy priamo na detskom ihrisku! Predpokladám, že išlo o obyvateľov z Oázy,“ hovorí pre portál Pluska Ľubomíra, ktorá už v tejto súvislosti podala trestné oznámenia. Deti si mali dokonca celý incident natáčať na telefón.

Informáciu pre portál potvrdil aj rímskokatolícky kňaz a riaditeľ zariadenia Oáza Peter Gombita. „Rozprával som sa s našou klientkou, ktorej sa to prihodilo. Mala rozbitý nos a bola celá doškriabaná. Vravela, že bola opitá, a nevedela, čo presne sa stalo. Nevyjadrila sa, či išlo o násilný čin alebo nie. Trestné oznámenie zatiaľ nepodala,“ tvrdí.

Podľa zástupcu riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice a okolie Vladimíra Šolca však nešlo o znásilnenie. „Pravdepodobne šlo o asociálov pod vplyvom alkoholu, ktorí nerešpektovali, že sa nachádzajú pri detskom ihrisku,“ vysvetľuje Šolc. Vo veci bolo podané trestné oznámenie za prečin výtržníctva. „Je možné, že dôjde aj k obvineniu za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže,“ dodáva. Zábery, ktoré si mali deti natáčať na mobil, sa však zatiaľ do rúk polície nedostali.

Obyvatelia majú strach

Podľa miestnych ide o problémové miesto a rodičia majú strach vôbec deti púšťať samé von. "Mám strach pustiť deti samotné na ihrisko. Už aj v rodnej dedine sa deje takýto hnus,“ poznamenala pre portál Janka. Miestni kvôli neprispôsobivým občanom vytvárajú hliadky. „Bezdomovci a iní ľudia sa tlačia do dediny počas letných mesiacov. Zasahujú do miestnej prírody, kradnú a cítiť tu neistotu. Človek sa bojí vôbec prejsť,“ poznamenáva domáci Martin.

To, že majú s obyvateľmi zariadenie Oáza problém, potvrdil aj starosta Mikuláš Hudák. V zariadení sa nachádza asi 300 klientov a je vzdialené približne kilometer od obce. Ľudia z neho si však chodia kupovať alkohol do miestnych potravín. Pod vplyvom alkoholu sa potom stávajú odvážnejší. Riaditeľ zariadenia s tým nemôže nič urobiť. „Bohužiaľ, ak niekto opustí zariadenie a robí problémy mimo, nemáme naňho dosah,“ poznamenal a dodal, že polícia by mala viac zasahovať a riešiť podobné prípady.